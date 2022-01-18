شاومي تعلن مواصفات هاتفها الجديد Redmi K50 Pro.. أحدث انطلاقة لها

تستعد شركة شاومي لإطلاق هاتفها المنتظر Redmi K50 Pro وقد أعلنت عن مواصفات هذا الهاتف الجديد والتي سينافس بها العديد من الهواتف الذكية الأخرى هذا العام، فهو من الهواتف المميزة التي سيتم إطلاقها هذا العام بمواصفات وإمكانيات رائعة ترضى احتياجات المستخدمين وتصميم خارجي أنيق وعصري ومميز جدا بهيكل مقاوم للماء والغبار والتبصم، كما أن هذا الهاتف يتميز بكفائته العالية وكاميرا عالية الدقة والوضوح.

شاومي تعلن مواصفات هاتفها الجديد Redmi K50 Pro

أعلنت شركة شاومي عن مواصفات هاتف Redmi K50 Pro الجديد الذي سيتم طرحه في الأسواق في الفترة القادمة وقد جاءت مواصفاته كالآتي:

أبعاد الهاتف :(162.3/73/8.3) ملم

وزن الهاتف: 191 جرام.

نوع الشاشة: Super AMOLED عالية الجودة بمقاس 6.7 بوصة

دقة الشاشة عرضها : 3200/1440 بيكسل

تردد الشاشة يصل إلى: 144 هيرتز.

كما أن الهاتف يمكنك أن يعمل مع جميع شبكات الإنترنت وكذلك شبكات الجيل الخامس بكفاءة عالية جدا وذلك بفضل معالج +Qualcomm Snapdragon 888.

ذاكرة الوصول العشوائية : 8 و 12 GB.

ذاكرة داخلية: ٢٥٦ و ٥١٢ جيجا.

كما يتضمن الهاتف معالج رسوميات Adreno 660.

أهم مواصفات كاميرا وبطارية هاتف Redmi K50 Pro

تتميز بطارية الهاتف بسعة 4700 مللي أمبير في الساعة وقدرة 55 وات، ويكتمل الشحن فيها من 0 إلى 100٪ في خلال 17 دقيقة.

كما تتميز الكاميرا الأساسية ثلاثية العدسة بدقة تبلغ نحو (64+8+2) ميغابيكسل، مزودة بمستشعر TOF 3D،بالإضافة إلى احتوائها على عدسة تستطيع من خلالها التصوير العريض،اما عن الكاميرا الأمامية فهي بدقة 32 ميغابيكسل.

وتم تزويد الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، بالإضافة إلى احتوائها على أنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.

ويتضمن الهاتف أيضا شريحة NFC للدفع الإلكتروني.

السعر المتوقع للهاتف

من المتوقع عند طرح هاتف Redmi K50 Pro أن يصل سعره إلى 11 ألف جنيه.