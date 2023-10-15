شاومي تستعد للإعلان عن هواتف Xiaomi 14 في 27 أكتوبر

تم الكشف اليوم من خلال أبرز التقارير المسربة حول توقيت الحدث المنتظر الذي ستقيمه شاومي للكشف عن سلسلة هواتفها Xiaomi 14 وXiaomi 14 Pro.

وتشير هذه المصادر إلى تحديد التاريخ في 27 من شهر أكتوبر الجاري.

يأتي هذا في الوقت الذي تتأهب فيه شاومي لتقديم نسخة جديدة من هواتفها المتميزة.

ومن المنتظر أن تضم هذه السلسلة رقاقة Snapdragon 8 Gen 3، والتي من المقرر الكشف عنها في فعاليات مؤتمر كوالكوم المقام من 24 إلى 26 من نفس الشهر.

وتم التأكيد اليوم على أن الفعالية المرتقبة من شاومي، والتي ستخصص للإعلان عن هاتفي Xiaomi 14 وXiaomi 14 Pro، ستجري في 27 من أكتوبر، وذلك بعد ختام فعاليات مؤتمر Snapdragon Summit لعام 2023.

وتشير التقارير السابقة إلى أن شاومي تسعى للإعلان عن سلسلة Xiaomi 14 في وقت أبكر هذا العام، مقارنةً بموعد إطلاق سلسلة Xiaomi 13، التي تم الكشف عنها رسميًا في ديسمبر العام الماضي.

من ناحية أخرى، تفيد التقارير بأن شاومي قامت بتطوير تصميم جديد لسلسلة Xiaomi 14، وعملت على تحسين كاميرات الهواتف بالشراكة مع “Leica” ومن المتوقع أن تحمل هذه الكاميرات ثلاثة بعدين بؤريين مختلفين.

وستأتي الهواتف الجديدة مزودة بواجهة MIUI 15، والتي تعتمد على آخر إصدار من نظام التشغيل Android 14.

ولن تقتصر مزايا هاتف Xiaomi 14 Pro على الرقاقة والكاميرا فقط، بل سيأتي بتصميم مصنوع من التيتانيوم، ودعمًا للاتصال بالأقمار الصناعية، بجانب تحسينات في تقنية الشاشة وسعة البطارية.