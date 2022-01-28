سعر و مواصفات جهاز Apple iPhone 13 Pro

نستعرض اليوم احد اشهر الأجهزة والأكثر مبيعاً بين مستخدمي الأجهزة المحمولة وبخاصة في مصر والوطن العربي، احد الإصدارات الأخيرة من شركة Apple الأمريكية التي تنتج حالياً عدة إصدارات لنفس الجهاز (13 Mini و 13 Pro و 13 Pro Max و iPhone 13)، نتعرف اليوم إلي سعر ومواصفات جهاز Apple iPhone 13 Pro عن قرب وبإيضاح اكثر.

الشبكات يستقبل حتى شبكات الجيل الخامس 5G شرط أن مشغل ألاتصالات يدعمها الشاشة بمقاس 6.1 بتردد 120 Hz من نوع Super Retina XDR OLED بدقة 1170x 2532

الوزن 203 جرام الأبعاد 146.7x 71.5 x 7.65 مللي متر

مقاومة الماء مقاوم للماء والغبار بمقدرة IP68 (حتى 6 أمتار تحت الماء الصافي لمدة 30 دقيقة) نظام التشغيل iOS 15

نوع SIM يدعم شريحتين:- شريحة من نوع Nano SIM والشريحة الثانية eSIM الخاصة بالجيل الخامس 5G الألوان يتوفر بأربعة ألوان:- (الذهبي، الفضي، الأزرق الفاتح سييرا، الرصاصي الغامق)

خامة الظهر زجاج مقوى مقاوم للكسر والخدش من نوع Gorilla Glass والإطار من معدن الأستانليس ستيل حماية الشاشة الشاشة محمية بطبقة من الزجاج المقوى المقاوم للكسر والضغط والخدش من نوع Gorilla Glass الطلاء من نوع oleo phobic

الكاميرا الأمامية بجودة 12 ميجا بكسل بجودة 4K HD وكاميرا عزل من نوع SL 3D الكاميرات الخلفية أربعة كاميرات:- الأولى الأساسية بجودة 12 ميجا بكسيل الثانية للزوم بجودة 12 ميجا بكسيل الثالثة بجودة 12 ميجا بكسيل أيضا (عدسة واسعة) الرابعة عدسة سكانر أو عمق من نوع TOF 3D LiDAR فلاش مزدوج ثنائي من نوع LED

البطارية بطارية سَعَة 3095 مللي أمبير الشحن يدعم الشحن السريع حتى 20 وآت الشحن اللاسلكي:- شاحن لاسلكي من نوع MagSafe بقوة 15 وآت أو شاحن مغناطيسي لاسلكي من نوع QI سريع بقوة 7.5 وآت

الذاكرة الداخلية يتوفر بأربع إصدارات:- 128 جيجا بايت أو 256 جيجا بايت أو 512 جيجا بايت أو 1024 جيجا بايت (تيرا بايت) الذاكرة العشوائية (الرامات) 8 جيجا بايت