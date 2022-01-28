سعر و مواصفات جهاز Apple iPhone 13 Pro

أحمد أشرف

نستعرض اليوم احد اشهر الأجهزة والأكثر مبيعاً بين مستخدمي الأجهزة المحمولة وبخاصة في مصر والوطن العربي، احد الإصدارات الأخيرة من شركة Apple الأمريكية التي تنتج حالياً عدة إصدارات لنفس الجهاز (13 Mini و 13 Pro و 13 Pro Max و iPhone 13)، نتعرف اليوم إلي سعر ومواصفات جهاز Apple iPhone 13 Pro عن قرب وبإيضاح اكثر.

سعر و مواصفات جهاز Apple iPhone 13 Pro 3 28/1/2022 - 2:55 م

Apple iPhone 13

الشبكات يستقبل حتى شبكات الجيل الخامس 5G شرط أن مشغل ألاتصالات يدعمها
الشاشة بمقاس 6.1 بتردد 120 Hz من نوع Super Retina XDR OLED بدقة

1170x 2532
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الوزن 203 جرام
الأبعاد
146.7x 71.5 x 7.65

مللي متر

Apple iPhone 13 Mini

مقاومة الماء مقاوم للماء والغبار بمقدرة IP68 (حتى 6 أمتار تحت الماء الصافي لمدة 30 دقيقة)
نظام التشغيل iOS 15

سعر و مواصفات جهاز Apple iPhone 13 Pro 1 28/1/2022 - 2:55 م

نوع SIM يدعم شريحتين:-

شريحة من نوع Nano SIM

والشريحة الثانية eSIM الخاصة بالجيل الخامس 5G
الألوان يتوفر بأربعة ألوان:-

(الذهبي، الفضي، الأزرق الفاتح سييرا، الرصاصي الغامق)

Apple iPhone 13 Pro Max

خامة الظهر زجاج مقوى مقاوم للكسر والخدش من نوع Gorilla Glass

والإطار من معدن الأستانليس ستيل
حماية الشاشة الشاشة محمية بطبقة من الزجاج المقوى المقاوم للكسر والضغط والخدش من نوع Gorilla Glass

الطلاء من نوع oleo phobic

Apple iPhone 13 Pro Max

الكاميرا الأمامية بجودة 12 ميجا بكسل بجودة 4K HD  وكاميرا عزل من نوع SL 3D
الكاميرات الخلفية أربعة كاميرات:-

الأولى الأساسية بجودة 12 ميجا بكسيل

الثانية للزوم بجودة 12 ميجا بكسيل

الثالثة بجودة 12 ميجا بكسيل أيضا (عدسة واسعة)

الرابعة عدسة سكانر أو عمق من نوع TOF 3D LiDAR

فلاش مزدوج ثنائي من نوع LED

Apple iPhone 13 Pro Max

البطارية بطارية سَعَة 3095 مللي أمبير
الشحن يدعم الشحن السريع حتى 20 وآت

الشحن اللاسلكي:-

شاحن لاسلكي من نوع MagSafe بقوة 15 وآت

أو شاحن مغناطيسي لاسلكي من نوع QI سريع بقوة 7.5 وآت

سعر و مواصفات جهاز Apple iPhone 13 Pro 2 28/1/2022 - 2:55 م

الذاكرة الداخلية يتوفر بأربع إصدارات:-

128 جيجا بايت

أو 256 جيجا بايت

أو 512 جيجا بايت

أو 1024 جيجا بايت (تيرا بايت)
الذاكرة العشوائية (الرامات) 8 جيجا بايت

Apple iPhone 13 Pro Max

المعالج سداسي النواة من نوع Apple A15 Bionic الخاص بأبل بتكنولوجيا 5 نانو متر
السعر
السعر الرسمي 1000 دولار للنسخة 128 جيجا بايت و 1100 دولار للنسخة 256 جيجا بايت و 1300 دولار للنسخة 512 جيجا و 1500 دولار للنسخة 1 تيرا ولكن يوجد في مصر بحوالي 23000 جنية للنسخة 256 جيجا.
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أحمد أشرف

كاتب ومدون ومحرر ويوتيوبر وباحث فى شتى مجالات الحياة.


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