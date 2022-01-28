سعر و مواصفات جهاز Apple iPhone 13 Pro
نستعرض اليوم احد اشهر الأجهزة والأكثر مبيعاً بين مستخدمي الأجهزة المحمولة وبخاصة في مصر والوطن العربي، احد الإصدارات الأخيرة من شركة Apple الأمريكية التي تنتج حالياً عدة إصدارات لنفس الجهاز (13 Mini و 13 Pro و 13 Pro Max و iPhone 13)، نتعرف اليوم إلي سعر ومواصفات جهاز Apple iPhone 13 Pro عن قرب وبإيضاح اكثر.
|الشبكات
|يستقبل حتى شبكات الجيل الخامس 5G شرط أن مشغل ألاتصالات يدعمها
|الشاشة
|بمقاس 6.1 بتردد 120 Hz من نوع Super Retina XDR OLED بدقة
1170x 2532
|الوزن
|203 جرام
|الأبعاد
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146.7x 71.5 x 7.65
مللي متر
|مقاومة الماء
|مقاوم للماء والغبار بمقدرة IP68 (حتى 6 أمتار تحت الماء الصافي لمدة 30 دقيقة)
|نظام التشغيل
|iOS 15
|نوع SIM
|يدعم شريحتين:-
شريحة من نوع Nano SIM
والشريحة الثانية eSIM الخاصة بالجيل الخامس 5G
|الألوان
|يتوفر بأربعة ألوان:-
(الذهبي، الفضي، الأزرق الفاتح سييرا، الرصاصي الغامق)
|خامة الظهر
|زجاج مقوى مقاوم للكسر والخدش من نوع Gorilla Glass
والإطار من معدن الأستانليس ستيل
|حماية الشاشة
|الشاشة محمية بطبقة من الزجاج المقوى المقاوم للكسر والضغط والخدش من نوع Gorilla Glass
الطلاء من نوع oleo phobic
|الكاميرا الأمامية
|بجودة 12 ميجا بكسل بجودة 4K HD وكاميرا عزل من نوع SL 3D
|الكاميرات الخلفية
|أربعة كاميرات:-
الأولى الأساسية بجودة 12 ميجا بكسيل
الثانية للزوم بجودة 12 ميجا بكسيل
الثالثة بجودة 12 ميجا بكسيل أيضا (عدسة واسعة)
الرابعة عدسة سكانر أو عمق من نوع TOF 3D LiDAR
فلاش مزدوج ثنائي من نوع LED
|البطارية
|بطارية سَعَة 3095 مللي أمبير
|الشحن
|يدعم الشحن السريع حتى 20 وآت
الشحن اللاسلكي:-
شاحن لاسلكي من نوع MagSafe بقوة 15 وآت
أو شاحن مغناطيسي لاسلكي من نوع QI سريع بقوة 7.5 وآت
|الذاكرة الداخلية
|يتوفر بأربع إصدارات:-
128 جيجا بايت
أو 256 جيجا بايت
أو 512 جيجا بايت
أو 1024 جيجا بايت (تيرا بايت)
|الذاكرة العشوائية (الرامات)
|8 جيجا بايت
|المعالج
|سداسي النواة من نوع Apple A15 Bionic الخاص بأبل بتكنولوجيا 5 نانو متر
|السعر
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السعر الرسمي 1000 دولار للنسخة 128 جيجا بايت و 1100 دولار للنسخة 256 جيجا بايت و 1300 دولار للنسخة 512 جيجا و 1500 دولار للنسخة 1 تيرا ولكن يوجد في مصر بحوالي 23000 جنية للنسخة 256 جيجا.