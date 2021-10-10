سعر ومواصفات Xiaomi Civi الجديد من شاومي 2022

شركة شاومي أطلقت هاتفها Xiaomi Civi الجديد ليدخل ضمن قائمة الهواتف في الفئة المتوسطة السعرية وهو واحد من سلسلة هواتف Mi CC ويأتي الهاتف بعدد من المواصفات المختلفة منها اصدارات 128 جيجا أو 256 جيجا، ويتميز هاتف شاومي بالعديد من المزايا التي تميزه في تلك الفئة، فيما يلي نطلعكم على سعر ومواصفات Xiaomi Civi من شاومي 2022 في مصر والسعودية.

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سعر ومواصفات Xiaomi Civi الجديد من شاومي

قبل أن نطلعكم على سعر هاتف شاومي سي في نوضح لكم في السياق التالي مواصفات هاتف Xiaomi Civi التي تميزها عن الهواتف في الفئة السعرية المتوسطة من شركة شاومي الصينية العملاقة:

وزن الهاتف 166 جرام وهو وزن مناسب للحمل.

كما أن أبعاده فهي 158.3×71.5×7 مم.

هاتف Xiaomi Civi مصنوع من الزجاج ويتميز بالإطار المصنوع من الألومنيوم.

أيضًا فإن الهاتف يدعم شريحتين اتصال نانو للجيل الخامس 5G

يعيب على الهاتف انه لا يدعم كارت الميموري.

الشاشة من النوع OLED

حجم الشاشة 6.55 بوصة.

دقة الشاشة 1080 * 2400 بيكسل.

جودة الشاشة FHD مع كثافة بيكسلات 402 بيكسل لكل بوصة.

المعالج بالهاتف من النوع كوالكوم سناب دراجون 778G ثماني النواة.

الواجهة من النوع MIUI 12.5.

مساحة التخزين تأتي بإصدارين 128 جيجا بايت مع 8 جيجا رام، أو 256 جيجا بايت مع 12 جيجا رام.

الكاميرا الخلفية ثلاثية وهي 64 ميجا بيكسل و 8 جيجا بيكسل و 2 ميجا بيكسل.

الكاميرا الأمامية 32 ميجا بيكسل.

الكاميرا بها فلاش ليد.

كما أن الهاتف يدعم سماعات استريو خارجية ويتوفر بالهاتف خاصية بصمة الإصبع.

البطارية ليثيوم بوليمر حجمها 4500 مللي أمبير.

الهاتف يدعم خاصية الشحن السريع.

قوة الشاحن السريع 55 واط.

الشاحن يدعم منفذ USB Type C

سعر هاتف Xiaomi Civi

هاتف Xiaomi Civi الجديد من شاومي تم تسعيره في الصين بقيمة تعادل بالمصري للإصدارات المختلفة للهاتف بما يلي: