سعر ومواصفات Xiaomi 11T و Xiaomi 11T Pro .. عيوب ومميزات

أعلنت شركة شاومي العالمية عن الإصدارات الجديدة من سلسلة Xiaomi والتي تضم هاتفان ألا وهم Xiaomi 11T و Xiaomi 11T Pro، والذين يأتيان بمواصفات ممتازة جدًا تنافس الهواتف الرائدة من الشركات المنافسة مثل iPhone 13، وهذا ما تعودنا عليه من شركة بحجم شاومي والتي لطالما تقدم أفضل المواصفات بأرخص سعر.

مواصفات Xiaomi 11T

الشاشة بحجم 6.67 بوصة من نوع AMOLED بدقة FHD+. بها طبقة حماية Corning Gorilla Glass Victus. دعم تردد 120 هيرتز. دعم HDR10+. المعالج MediaTek Dimensity 1200 5G ثماني الأنوية 6 نانو متر. المساحة التخزينية 128 جيجابايت مساحة تخزين داخلية مع 8 جيجابايت رام 256 جيجابايت مساحة تخزين داخلية مع 8 جيجابايت رام الكاميرا الخلفية 3 كاميرات بدقة:

108 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/1.8 عدسة أساسية

8 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.2 عدسة واسعة

5 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.4 عدسة تيليفوتو ماكرو الكاميرا الأمامية 16 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.5 دعم تصوير فيديو بدقة 1080p بمعدل فريمات 30 فريم. البطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم للشحن السريع بقوة 67 واط.

سعر Xiaomi 11T

يتوفر ثلاث نسخ من الهاتف في الأسواق وهي بالسعر التالي:

128 جيجابايت مساحة داخلية مع 8 جيجابايت رام بسعر 500 يورو، أي 9,300 جنيه مصري، 2200 ريال سعودي.

256 جيجابايت مساحة داخلية مع 8 جيجابايت رام بسعر 550 يورو، أي 10,200 جنيه مصري، 2400 ريال سعودي.

مواصفات Xiaomi 11T Pro

الشاشة بحجم 6.67 بوصة من نوع AMOLED بدقة FHD+. دعم تردد 120 هيرتز. دعم تقنيات Dolby Vision و HDR10+. طبقة حماية Corning Gorilla Glass Victus. المعالج Qualcomm Snapdragon 888 5G ثماني الأنوية 5 نانو متر. المساحة التخزينية 128 جيجابايت مساحة تخزين داخلية مع 8 جيجابايت رام 256 جيجابايت مساحة تخزين داخلية مع 8 جيجابايت رام 256 جيجابايت مساحة تخزين داخلية مع 12 جيجابايت رام الكاميرا الخلفية 3 كاميرات بدقة:

108 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/1.8 عدسة أساسية

8 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.2 عدسة واسعة

5 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.4 عدسة تيليفوتو ماكرو الكاميرا الأمامية 16 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.5 دعم تصوير فيديو بدقة 1080p بمعدل فريمات 30 فريم. البطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم للشحن السريع بقوة 120 واط.

سعر Xiaomi 11T Pro

يتوفر ثلاث نسخ من الهاتف في الأسواق وهي بالسعر التالي: