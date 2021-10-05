طرحت شركة سامسونج أيقونتها المميزة Samsung Galaxy A52s 5G في الفئة السعرية المتوسطة، وهو هاتف مميز في تلك الفئة، ويتمتع بالمواصفات العديدة التي أبرزها الخامات البلاستيكية والشاشة من نوع Super AMOLED والبطارية التي تسع 4500 مللي أمبير، إليكم نستعرض تقرير عن سعر ومواصفات Samsung Galaxy A52s 5G من سامسونج 2022 في مصر والسعودية.

سعر ومواصفات Samsung Galaxy A52s 5G

هاتف Samsung Galaxy A52s 5G يحتوي على الكثير من المواصفات والمزايا المختلفة، وهي تأتي على النحو التالي:

الهاتف Samsung Galaxy A52s 5G مصنوع من البلاستيك بالكامل.

وزن الهاتف 189 جرام وسمكه 8.4 مم.

الهاتف مقاوم للماء وهو حاصل على شهادة مقاومة الماء IP67

شاشة الهاتف 6.5 بوصة من النوع Super AMOLED

دقة الشاشة FHD بتردد 120 هيرتز.

المعالج كوالكوم سناب دراجون 778 5G بتكنولوجيا 6 نانو.

يتوفر بالهاتف بصمة وتجدها بأسفل الشاشة.

يتوفر بالهاتف خاصية Face Unlock.

الهاتف يدعم NFC.

يدعم منفذ 3.5 مللي.

سعة البطارية 4500 مللي أمبير.

يدعم الهاتف الشحن السريع 25 واط.

الكاميرا الخلفية رباعية 64 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.8، و12 ميجا بيكسل و5 ميجا بيكسل و2 ميجا بيكسل.

الكاميرا الأمامية سيلفي 32 ميجا بيكسل.

الهاتف يدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K مع 30 إطار في الثانية.

سعر Samsung Galaxy A52s 5G في مصر والسعودية

الهاتف Samsung Galaxy A52s 5G من سامسونج من فئة أسعار الهواتف المرتفعة نسبيًا فوق الفئة السعرية المتوسطة، ويأتي الهاتف Samsung Galaxy A52s 5G في مصر والسعودية بقيمة: