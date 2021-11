أيقونة أوبو الجديدة Oppo Reno 6 Lite تخطف الأنظار.. هاتف خفيف بمعالج قوي

واصلت شركة أوبو الكشف عن أحدث إصداراتها من الهواتف الذكية الجديدة التي ينتظرها الملايين من محبي تلك العلامة الرائدة، نظرًا لما تتميز به من بعض المواصفات القوية، كما أن أكثر هواتفها تكون خفيفة في الوزن ونحيفة يبحث عنها الكثير من المستخدمين، لتكشف مؤخرًا عن Oppo Reno 6 Lite، الذي يملك معالج قوي من نوع كوالكوم سناب دراجون 662 ثماني النواة، ومعالج رسوميات Adreno 610 الأنسب لممارسة الألعاب، يأتي مع أبعاد الهاتف: الارتفاع 160.3 × العرض 73.8 × السمك 8 ملم، والوزن: 175 جرام، ويملك شريحتي اتصالات من نوع نانو سيم.

[Exclusive] OPPO Reno6 Lite commercial for Europe, confirming design & key specs of the phone.

-AMOLED FHD+ Display with Punch-Hole

-5000mAh Battery

-33W Fast Charging

-In-Display Fingerprint Scanner

-Qualcomm Snapdragon processor

-6GB + virtual 5GB RAM, 128GB ROM

— Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) November 6, 2021