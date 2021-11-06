أيقونة أوبو الجديدة Oppo Reno 6 Lite تخطف الأنظار.. هاتف خفيف بمعالج قوي

واصلت شركة أوبو الكشف عن أحدث إصداراتها من الهواتف الذكية الجديدة التي ينتظرها الملايين من محبي تلك العلامة الرائدة، نظرًا لما تتميز به من بعض المواصفات القوية، كما أن أكثر هواتفها تكون خفيفة في الوزن ونحيفة يبحث عنها الكثير من المستخدمين، لتكشف مؤخرًا عن Oppo Reno 6 Lite، الذي يملك معالج قوي من نوع كوالكوم سناب دراجون 662 ثماني النواة، ومعالج رسوميات Adreno 610 الأنسب لممارسة الألعاب، يأتي مع أبعاد الهاتف: الارتفاع 160.3 × العرض 73.8 × السمك 8 ملم، والوزن: 175 جرام، ويملك شريحتي اتصالات من نوع نانو سيم.

أبزر مواصفات Oppo Reno 6 Lite

نظام التشغيل والواجهة أندرويد 11 مع واجهة تشغيل ColorOS 11.1 مواد التصنيع زجاج أمامي إطار جانبي بلاستيكي – ظهر بلاستيكي الشاشة من نوع أموليد بحجم 6.43 بوصة مع نسبة أبعاد الشاشة: 20:9، ودقة: 2400 × 1080 بكسل، ويبلغ معدل تحديثها 90 هرتز في الثانية. الذاكرة والرامات سعة التخزين الداخلية: 128 جيجا بايت الرام: 8 جيجا بايت

[Exclusive] OPPO Reno6 Lite commercial for Europe, confirming design & key specs of the phone. -AMOLED FHD+ Display with Punch-Hole

-5000mAh Battery

-33W Fast Charging

-In-Display Fingerprint Scanner

-Qualcomm Snapdragon processor

-6GB + virtual 5GB RAM, 128GB ROM

(1/2) pic.twitter.com/A5hMRpmadz — Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) November 6, 2021

الكاميرات والشحن والبطارية

الكاميرا الأولى الأساسية بدقة 48 ميجابكسل بزاوية واسعة.

الكاميرا الثانية بدقة 2 ميجا بكسل لتصوير الماكرو.

الكاميرا الثالثة بمستشعر عمق بدقة 2 ميجا.

خصائص الكاميرا: فلاش ليد – بانوراما – HDR

تصوير الفيديو بجودة [email protected]

الكاميرا الأمامية واسعة بدقة 16 ميجا بكسل.

البطارية بسعة 5000 ملي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 33 وات

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سعر أوبو رينو 6 لايت

أما عن سعر هاتف أوبو Oppo Reno 6 Lite فيبلغ 300 دولار أمريك تقريبًا، وهو ما يعادل: