سعر ومواصفات Infinix zero x pro بكاميرا 108 انفنيكس زيرو أكس برو تفجر مفاجأة

كشفت شركة انفنيكس عن سعر ومواصفات Infinix zero x pro احدث اصداراتها من الهواتف الذكية والذي يضم كاميرا خلفية بدقة 108 ميجا بكسل مما يسهل على المستخدمين عمليات التصوير بجودة عالية، كما يحتوي على باقة كبيرة من الخصائص الذكية المتطورة التي تم ضخها في الهاتف ليواكب المنافسة الشرسة بينه وبين شركات تصنيع الهواتف الذكية أمثال شركة سامسونج وشاومي واوبوا وهواوي، الذين يقدمون دائما هواتف تحمل إضافات كثيرة ومتجددة، لذا قد تجد في مواصفات هاتف انفنيكس زيرو أكس برو العديد من المزايا الجديدة التي قد تجعلك تقدم على شراء هذا الجوال.

مواصفات Infinix zero x pro

الشاشة 6.67 بوصة الذاكرة الداخلية 128/256 جيجا بايت. الذاكرة العشوائية 8 جيجابايت الكاميرا الخلفية 108+8+8 ميجابكسل. المعالج ميديا تيك helio g95 البطارية 4500 ملي امبير. الشحن الشحن السريع بقوة 45 واط.

يوفر هاتف انفنيكس زيرو اكس برو الجديد مجموعة كبيرة من الخصائص والمزايا القوية التي تجعل الكثيرون يشترون هذا الهاتف التي جاء اهم مواصفاته كالتالي:

تم تصنيع الهاتف من الزجاج مع إضافة فريم من البلاستيك.

وزن الهاتف 193 جرام، أبعادة (7.8*75.7*164.1).

يدعم تركيب شريحتين اتصال.

يدعم تركيب ذاكرة خارجية تصل إلي 512 جيجا.

دقة الشاشة 2400*1080 بكسل مع جودة +fhd مع كثافة بكسلات 395 لكل بوصة.

المعالج ثماني النواة mediatek helio g95.

ذاكرة التخزين 128 جيجا مع 8 جيجا رام.

نظام التشغيل اندرويد 11.

الكاميرا الأمامية تاتي بدقة 16 ميجا بكسل، تدعم تصوير الفيديوهات بجودة [email protected]

الكاميرا الخلفية ثلاثية تلتي الأولي 108 ميجا بكسل مع فتحة عدسة f1.79 والثانية تأتي بدقة 8 ميجا بكسل وفتحة عدسة 3.4 ويمكنكم عمل زوم حتي 5x والثالثة تأتي بدقة 8 ميجا بكسل وفتحة عدسة f2.3.

دعم الراديو FM والبلوتوث والواي فاي والموقع الجغرافي GPS.

دعم شبكات الجيل الرابع 4G.

دعم وسائل الأمان والحماية ومستشعر البصمة unlock، ودعم منفذ USB.

يتوفر من الجوال 3 ألوان (أسود، بني، فضي).

مميزات انفينكس زيرو أكس برو



جودة الكاميرا الخلفية عالي جداً تقدم أداء تصويري مميز جدا.

إمكانية التصوير بجودة 4k.

أداء البطارية جيد جدا.

دعم الشحن السريع.

إمكانية تركيب 2 شريحة اتصال مع ذاكرة خارجية.

عيوب Infinix zero x pro

قد يهمك: • سعر و مواصفات Infinix Zero X Pro الجديد ومميزاته

جودة الكاميرا الأمامية ليست الأفضل في هذه الفئة السعرية.

عدم وجود ميك لعزل الضوضاء.

عدم توافر خاصية NFC.

عدم توافر طبقة حماية على شاشة الهاتف.

سعر الجوال عالي إلي حد ما.

محتويات علبة هاتف انفنيكس زيرو أكس برو

رأس شاحن.

جراب حماية الظهر.

كتيب الإرشادات.

سماعات الأذن.

ضمان على الهاتف.

دبوس لإخراج شريحة الاتصال.

سعر Infinix zero x pro

يتوفر الهاتف بثلاث ألوان مختلفة تجد السعر العالمي للهاتف 375 دولار أما عن السعر في الدول العربية فجاء كالتالي:



سعر انفنيكس زيرو أكس برو في مصر 5888 جنية مصري.

5888 جنية مصري. سعر جوال Infinix zero x pro في السعودية 1500 ريال سعودي.

في السعودية 1500 ريال سعودي. سعر انفنيكس زيرو أكس برو في الإمارات 1450 درهم إماراتي.

في الإمارات 1450 درهم إماراتي. سعر Infinix zero x pro في قطر 1400 ريال قطري.

في قطر 1400 ريال قطري. سعر انفنيكس زيرو أكس برو في الكويت 120 دينار كويتي.

في الكويت 120 دينار كويتي. سعر الجوال في المغرب 3500 درهم مغربي.

تسعيرة جوال انفنيكس زيرو أكس برو في العراق 550 ألف دينار عراقي.

سعر موبايل Infinix zero x pro في الأردن 270 دينار.

تسعير جوال انفنيكس زيرو أكس برو في البحرين 140 دينار.

ونذكركم قبل الختام بأحدث الهواتف التي تم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة الماضية والتي أبرزهم التالي:

وصلنا معكم إلى ختام شرح سعر ومواصفات Infinix zero x pro بكاميرا 108 انفنيكس زيرو أكس برو تفجر مفاجأة.