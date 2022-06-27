سعر ومواصفات Honor Magic 4 Pro في السعودية والإمارات ومصر

تم الإعلان رسميًا عن جوال Honor Magic 4 Pro والذي يعتبر من أحدث وأعلى هواتف شركة هونر من حيث الإمكانيات، حيث يأتي الهاتف بأعلى عتاد موجود حاليًا مثل معالج Snapdragon 8 Gen 1، وشاشة LTPO OLED، وكاميرات ممتازة، وبطارية بسعة 4600 مللي أمبير مع دعم للشحن السريع والشحن اللاسلكي بقوة 100 واط.

ينافس الموبايل هواتف أخرى كثيرة في نفس فئته السعرية مثل هاتف Xiaomi 12 Pro وSamsung Galaxy S22 Ultra والذين يأتون بنفس المواصفات والعتاد الداخلي مع اختلافات بسيطة تميز كل هاتف عن الآخر.

مواصفات Honor Magic 4 Pro

الشاشة بحجم 6.81 بوصة من نوع LTPO OLED بدقة FHD+.

دعم تردد 120 هيرتز.

دعم مليار لون.

دعم تقنية HDR10+.

بها طبقة حماية من الزجاج والألومنيوم Aluminosilicate glass. المعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 ثماني الأنوية 4 نانومتر. معالج رسومي Adreno 730 نظام التشغيل Android 12 واجهة المستخدم Magic UI 6 المساحة التخزينية 256 جيجابايت مساحة تخزين داخلية مع 8 جيجابايت رام. الكاميرا الخلفية 3 كاميرات بدقة:

50 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/1.8 “عدسة أساسية”

50 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.2 “عدسة واسعة”

64 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/3.5 “عدسة تيليفوتو”

عدسة TOF 3D للعزل

مع دعم تصوير فيديو بدقة 4K بمعدل فريمات 60 فريم.

مع وجود فلاش LED.

دعم تقنية HDR و Panorama. الكاميرا الأمامية 12 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.4 (عدسة واسعة).

عدسة TOF 3D للعزل

دعم تصوير فيديو بدقة 4K بمعدل فريمات 30 فريم. البطارية بسعة 4600 مللي أمبير. قوة الشحن بقوة 100 واط.

مميزات جوال Honor Magic 4 Pro

شاشة كبيرة من نوع LTPO OLED بها طبقة حماية من خليط الزجاج والألومنيوم. دعم تردد 120 هيرتز مما يعطي سلاسة في الاستخدام والتصفح، بالإضافة لدعم تقنية HDR10+. تصميم رائع وخامات ظهر ممتازة من الزجاج، والإطار من الألومنيوم. دعم خدمات جوجل بشكل رسمي. معالج Snapdragon 8 Gen 1 يقدم أداء ممتاز في الاستخدام اليومي والتصفح. معالج رسومي Adreno 730 يقدم أداء ممتاز في تشغيل الألعاب مثل لعبة Pubg Mobile. الكاميرات تقدم تجربة تصوير ممتازة. مقاومة قطرات الماء والغبار بشهادة IP68. دعم صوت ستيريو قوي. دعم NFC. دعم IR Blaster للتحكم في الأجهزة الإلكترونية. دعم مستشعر بصمة Ultrasonic أسفل الشاشة. دعم كافة المستشعرات مثل الجيروسكوب والتقارب والبوصلة. دعم شحن سريع بقوة 100 واط (شحن 100% في 30 دقيقة فقط). دعم شحن سريع لاسلكي بقوة 100 واط (شحن 50% في 15 دقيقة فقط). دعم الشحن العكسي.

عيوب جوال هونر ماجيك 4 برو

لا يدعم تركيب كارت ذاكرة خارجي. لا يدعم 3.5 مللي لتشغيل سماعات الأذن. لا يدعم Radio FM.

سعر جوال Honor Magic 4 Pro في السعودية

متوفر الهاتف في المتاجر المحلية ومكتبة جرير بالسعر التالي:

نسخة 256 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام بسعر: 3,999 ريال سعودي.

مع وجود هدايا بقيمة 4,044 ريال سعودي تتضمن التالي:

ساعة Honor Magic Watch 2. محول طاقة Honor ‎SuperCharge Power Adapter حد أقصى 135 واط. حامل لشاحن لاسلكي Honor ‎SuperCharge حد أقصى 100 واط. غطاء خلفي لحماية الظهر. حماية للشاشة لمدة سنة كاملة. ضمان في دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية، الكويت، عمان، الإمارات، البحرين، قطر).

سعر جوال Honor Magic 4 Pro في الإمارات

نسخة 256 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام بسعر: 3,999 درهم إماراتي.

مع وجود هدايا بقيمة 1,156 درهم إماراتي تتضمن التالي:

سماعة Honor Earbuds 3 Pro. غطاء خلفي لحماية الظهر. حماية للشاشة مرة واحدة خلال 6 أشهر. ضمان ممتد لمدة 12 شهر (إجمالي 24 شهر).

سعر موبايل Honor Magic 4 Pro في مصر

الهاتف غير متوفر في مصر ولكن من المتوقع صدوره خلال الفترة القادمة بالسعر التالي:

نسخة 256 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام بسعر: 25,000 جنيه مصري.