سعر ومواصفات هاتف Realme 8s 5G القوية والسعر المفاجأة ريلمي 8 اس 5 جي

بدأت عمليات البحث منذ أيام حول سعر ومواصفات هاتف Realme 8s 5G الذي انتشر في الأسواق العربية منذ قليل والذي يحمل مواصفات غير عادية أعجبت كثيرون فضلا عن سعره الذي يراه البعض جيدا مقارنة بالمواصفات التي يحملها الجهاز، لهذا نعرض لكم في هذا التقرير عبر موقعكم نجوم مصرية كافة تفاصيل مواصفات الهاتف، كما نوضح لكم الأسعار المتداولة في الأسواق لهاتف ريلمي 8s 5g.

مواصفات هاتف Realme 8s 5G

شاشة 6.5 بوصة. بطارية 5000 MA. المعالج ميديا تك dimensity 810. نظام التشغيل أندرويد 11 الكاميرا 64- 8- 2 ميجا بيكسل.

أوضحت الشركة المصممة للهاتف الذكي Realme 8s 5G أنه يحمل شاشة من نوعية IPS LCD بدقة 1600*720 بكسل وجودة HD+، كما أن الهاتف يدعم مستشعر البصمة السريع أسفل الشاشة.

يتميز الهاتف الذكي ريلمي 8s 5G بوجود بطارية تصل حجمها إلي 5000 مللي أمبير مع وجود خاصية الشحن السريع بقوة 33 وات، كما أن الهاتف يتوفر منه 3 ألوان مختلفة بداية من الأسود والأزرق والبنفسجي.

يحتوي هاتف Realme 8s 5G على ذاكرة داخلية تصل إلي 256 جيجا بايت، مع إمكانية إضافة ذاكرة خارجية، فيما تجد أن الذاكرة العشوائية الموجودة بالهاتف 8 جيجا بايت، كما يضم معالج ثماني النواة داعم للجيل الخامس من الشبكات مع معالج رسوميات mail- G52 Mc2.

ضمت مواصفات الهاتف قابلية ريلمي 8s 5g لدعم شبكات الجيل الخامس 5G بالإضافة إلى منفذ الشحن Type c وأيضاً wi-fi والبلوتوث بإصداره الخامس 5.1.

يحتوي الهاتف على ثلاث كاميرات خلفية تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K جاءت الكاميرا الخلفية الرئيسية بدقة 64 ميجا بكسل والكاميرا الثانية بدقة 8 ميجا بكسل والثالثة بدقة 2 ميجا بكسل، أما عن الكاميرا الأمامية فجاءت بدقة 16 ميجا بكسل مع دعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080p.

سعر هاتف (ريلمي 8 اس 5 جي) Realme 8s 5G

جاء السعر العالمي للهاتف 265 يورو أما عن سعر الهاتف في مصر فيبلغ تقريباً 4950 جنية مصري، أما عن محتويات علبة الهاتف فجاء بها كتيب صغير ورأس شاحن وسلك الشاحن فضلا عن الهاتف، لا يوجد بالعلبة سماعات أذن أو جراب، ونذكر عشاق الهواتف الذكية الجديدة بإصدار الهاتف الخيالي (Nokia x70 pro 5G) وأيضا الهاتف الاقتصادي ذوي الإمكانيات العالية (Redmi 10 Prime).

مميزات هاتف Realme 8s 5G

حجم البطارية كبير ويدوم معك لنهاية اليوم دون الرغبة في الشحن.

وجود خاصية الشحن السريع.

كاميرات خلفية ذات جودة عالية.

ذاكرة داخلية كبيرة.

نظام التشغيل أندرويد 11.

إلي هنا وصلنا معكم لختام توضيح مواصفات هاتف Realme 8s 5G القوية.