سعر ومواصفات هاتف هواوي بي 60 برو بلس: الهاتف الذكي الذي يفوق الخيال
هاتف هواوي بي 60 برو بلس Huawei P60 Pro Plus هو واحد من أحدث وأروع الهواتف الذكية التي أطلقتها شركة هواوي في عام 2023، هذا الهاتف يتميز بتصميم رائع وأداء مذهل وكاميرا فائقة، تجعله ينافس أفضل الهواتف في السوق، فيما يلي جدول يلخص المواصفات الرئيسية لهذا الهاتف.
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المواصفات
|الشاشة
|شاشة OLED بحجم 6.7 بوصة، بدقة 1440 × 3216 بكسل، ومعدل تحديث 120 هرتز
|الكاميرا
|كاميرا خلفية رباعية بدقة 108 + 50 + 12 + 8 ميجابكسل، مع تقريب بصري 10x ورقمي 100x، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل
|المعالج
|معالج كيرين 9000E ثماني النوى
|الذاكرة
|ذاكرة عشوائية بحجم 12 جيجابايت، وذاكرة داخلية بحجم 256 أو 512 جيجابايت
|البطارية
|بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير، تدعم الشحن السريع واللاسلكي والعكسي
|نظام التشغيل
|هارموني أو إس HarmonyOS
|سعر الهاتف
|999 دولار
|المزايا الإضافية
|مستشعر بصمة تحت الشاشة، مقاومة للماء والغبار، دعم شبكات 5G
المميزات
- هاتف هواوي بي 60 برو بلس يقدم تجربة مشاهدة ممتعة، حيث تتمتع شاشته بألوان زاهية وتفاصيل دقيقة وسلاسة في التنقل، كما تتميز كاميرته بالجودة العالية والتقريب المذهل، مما يسمح لك بالتقاط صور وفيديوهات رائعة في كل ظروف الإضاءة، هذه الكاميرا تستخدم تقنية Leica، التي تضمن لك نتائج احترافية.
- يأتي أيضاً بأداء قوي وسريع، حيث يحتوي على معالج كيرين 9000E، الذي يضمن لك سلاسة في التشغيل والتعامل مع التطبيقات المختلفة، كما يحتوي على نظام التشغيل هارموني أو إس HarmonyOS، الذي يوفر لك واجهة مستخدم بسيطة وسهلة الاستخدام، ويدعم الاتصال بالأجهزة الذكية الأخرى من هواوي.