وحش الألعاب بقوة شحن 120 واط.. سعر ومواصفات هاتف شاومي Black Shark 4S الخرافي

أعلنت منذ قليل شركة شاومي الصينية عن موعد إطلاق هاتف شاومي Black Shark 4S، والمعروف انه هاتف ألعاب مميز، هو ضمن سلسلة الهواتف الشهيرة التي اشتهرت بها الشركة الصينية خلال الفترة الماضية، ونجحت شركة شاومي في جذب العديد من العملاء والمستخدمين الهواتف الجديدة، وهى من العلامات الناجحة في العديد من دول العالم لما تتميز به من قوة في الألعاب، حيث يعتبر البعض هاتف شاومي الجديد هو وحش الألعاب الجديد في السوق، وتوقعات بغزوة الأسواق خلال الفترة القادمة، وخاصة بعدما أشارت شركة شاومي أنه سوف يتم إطلاق الهاتف في 13 من أكتوبر الجاري.

هاتف شاومي Black Shark 4S

ومن جانبه أوضح موقع Gizmochina” التقني أن الملصق الرسمي التذي كشفت عنه شركة شاومي بخصوص ذلك الهاتف المميز وحش الألعاب، أن الهاتف الجديد سوف يكون بكاميرا خلفية ثلاثية مثل الهواتف التي أصدرتها الشركة في نفس السلسلة، مما يعطي جودة في التصوير وتصوير مقاطع الفيديو و الصور، كما أن الشاشة كبيرة بقياس 6.67 بوصة، في ظل منافسة قوية مع شركة أوبو وسامسونج وعدد من الشركات الرائدة في صناعة الهواتف الذكية المميزة.

مواصفات الهاتف

من أهم مواصفات هاتف شاومي Black Shark 4S

الشاشة من نوع E4 AMOLED من تصنيع شركة سامسونج، بمعدل تحديث 144 هرتز مع وجود مستشعر للبصمة تحت الشاشة الكاميرا كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها تأتي بدقة 48 ميجابكسل، وعدسة عريضة للغاية بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر إضافي بدقة 5 ميجابكسل كاميرا أمامية بدقة 20 ميجابكسل.

المعالج من نوع Snapdragon 888 من شركة كوالكوم الأمريكية نظام التشغيل أندرويد 11 البطارية كبيرة بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 120 واط

سعر هاتف شاومي الجديد

ومن المتوقع أن يتوفر هاتف شاومي بسعر 599 دولار أمريكي لأصغر نسخة منه وهى 8 رام بذاكرة تخزين 128 جيجا بايت، وسوف يتم اطلاق الهاتف في الموعد السابق ذكرة وعرضه تباعاً في العديد من دول العالم خلال الفترة القليلة القادمة، وسوف يكون الإقبال عليه كبير بسبب بعض التوقعات، وخاصة أن الهاتف الجديد لشركة شاومي من الهواتف المميزة في الألعاب.