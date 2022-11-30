ريدمي نوت 10 Redmi Note 10 5 g مواصفات وسعر الهاتف

يعتبر هاتف شركة شاومي ريدمي نوت 10 g 5 من أرخص هواتف الجيل الخامس وهو نسخة مطورة من فئة ريدمي نوت، وتتميز هذه النسخة بسرعة الأداء لتوفره على معالج ميديا تيك من نوع Dimensity 700 5G، بالإضافة لثلاثة نسخ من الذاكرة الصلبة اثنين بسعة 64 جيجابايت وواحدة 128 جيجابايت وذاكرة عشوائية اثنين بسعة 4 جيجابايت وواحدة 6 جيجا بايت، أما بالنسبة للحماية فقد زودته الشركة المصنعة بمستشعر البصمة مدمج مع زر التشغيل وأيضا خاصية الـ Face Unlockk، ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 11، وهو متوفر باللون الفضي والأزرق والأخضر والرمادي.

نقدم في هذه المراجعة أهم وأبرز مواصفات ومميزات هاتف ريدمي نوت 10 g 5 كما يلي:

يدعم شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس.

وزن الهاتف 190 جرام .

جاء هاتف ريدمي نوت 10 5 g بشاشة نوع IPS وجودة FHD بدقة 1080×2400 بكسل ومساحة واسعة.

يدعم التقارب اللاتلامسي NFC.

يدعم الهاتف شريحتين اتصال من نوع Nano Sim .

وجاء بكارت ميموري لزيادة المساحة التخزينية.

تم وضع كاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.0، وكاميرا خلفية ثلاثية الأساسية بدقة 48 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 والثانية بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4، أما الكاميرا الثالثة فجاءت بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 .

وجاء هاتف ريدمي نوت 10 g5 بميكروفون إضافي لمنع الضوضاء.

الواي فاي بترددات الـ a/b/g/n/ac كما يدعم الـ Dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot .

الـ USB يأتي من النوع الأحدث الـ Type C .

أما بطارية الهاتف فهي بسعة 5000 مللي أمبير مع شاحن مرفق في العلبة بقوة 18 واط.

سعر هاتف ريدمي نوت 10 5 g في الدول العربية

سعر هاتف ريدمي نوت 10 5 g في قطر يتراوح ما بين 630 و640 ريال قطري

سعر الهاتف في السعودية 840 ريال سعودي

سعر هاتف ريدمي نوت 10 5 g في عمان يتراوح ما بين 59 و62 ريال عماني

سعر الموبايل في مصر 9,899 جنيه مصري