سعر ومواصفات هاتف آيفون iPhone 11 و iPhone 11 pro و iPhone 11 pro max ومميزات كلاً منهم
مواصفات موبايل ايفون 11
قامت شركة أبل بإعلانها عن إصدار هاتف جديد آيفون iPhone 11 ، والذي يعتبر أقل أسعار الهواتف الصادرة من شركة أبل لهذا العام، فقد قامت الشركة يوم الثلاثاء الماضي باعلانها عن صدور3 إصدارات جديدة من هاتف الآيفون ، وهي ” آيفون 11 و11 برو و11 برو ماكس”، وذكرت الشركة أن سعر الهاتف الجديد هو الأقل سعرًا منذ هاتف آيفون 8.
هاتف آيفون iPhone 11
أسعدت شركة أبل عملائها بصدور 3 إصدارات جديدة من منتجات أبل، وذلك بأسعار مميزة ،والتي أطلقتها بسعر 199 دولارًا، وهي المرة الأولى التي تقدم فيها الشركة ساعتها بأقل من 200 دولار،
مواصفات هاتف آيفون iPhone 11
- شاشة بقياس6.1 بوصة.
- عرض للصورة تصل إلى 828×1792 بيكسل.
- كاميرا خلفية مزدوجة 12 ميجا بيكسل وأمامية 12 ميجا بيكسل.
- معالج سداسى Apple A13 Bionic.
- ذاكرة داخلية 256 جيجا بايت.
- الشبكات: جيل ثاني ثالث رابع
- نوع الشرائح: نانو SIM شريحة واحدة
- طبقة حماية: زجاج مقاوم للصدمات والخدوش
- مساحة الشاشة لجسم الهاتف: 80.9%
- مكبرات صوت: يوجد سماعات ستيريو مجسمة دولبي اتموس مع Dolby Digital Plus
- المستشعرات: بصمة الوجه، تسارع، تقارب، بوصلة، جيروسكوب – مستشعر الضغط الجوي بارومتر – مساعد شخصي ذكي Siri
- الشحن السريع: يدعم بقوة 18 وات 50 % خلال 30 دقيقة فقط.
- وقت مشاهدة الفيديو: 11 ساعات موسيقى حتى 65 ساعة
- وقت التحدث 3G نحو 17 ساعة وقت تصفح الإنترنت: 10 ساعات
- الألوان: أسود، فضي، أحمر، أبيض، مرجاني.