تقنية

سعر ومواصفات هاتف آيفون iPhone 11 و iPhone 11 pro و iPhone 11 pro max ومميزات كلاً منهم

بواسطة حنان الزهيري 0
موبايل ايفون 11 مواصفات موبايل ايفون 11

قامت شركة أبل بإعلانها عن إصدار هاتف جديد آيفون iPhone 11 ، والذي يعتبر أقل أسعار الهواتف الصادرة من شركة أبل لهذا العام، فقد قامت الشركة يوم الثلاثاء الماضي باعلانها عن صدور3 إصدارات جديدة من هاتف الآيفون ، وهي ” آيفون 11 و11 برو و11 برو ماكس”، وذكرت الشركة أن سعر الهاتف الجديد هو الأقل سعرًا منذ هاتف آيفون 8.



هاتف آيفون iPhone 11

أسعدت شركة أبل عملائها بصدور 3 إصدارات جديدة من منتجات أبل، وذلك بأسعار مميزة ،والتي أطلقتها بسعر 199 دولارًا، وهي المرة الأولى التي تقدم فيها الشركة ساعتها بأقل من 200 دولار،



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مواصفات هاتف آيفون iPhone 11

  • شاشة بقياس6.1 بوصة.
  • عرض للصورة تصل إلى 828×1792 بيكسل.
  • كاميرا خلفية مزدوجة 12 ميجا بيكسل وأمامية 12 ميجا بيكسل.
  • معالج  سداسى Apple A13 Bionic.
  •  ذاكرة داخلية 256 جيجا بايت.
  • الشبكات: جيل ثاني ثالث رابع
  • نوع الشرائح: نانو SIM شريحة واحدة
  • طبقة حماية: زجاج مقاوم للصدمات والخدوش
  • مساحة الشاشة لجسم الهاتف: 80.9%
  • مكبرات صوت: يوجد سماعات ستيريو مجسمة دولبي اتموس مع Dolby Digital Plus
  • المستشعرات: بصمة الوجه، تسارع، تقارب، بوصلة، جيروسكوب – مستشعر الضغط الجوي بارومتر – مساعد شخصي ذكي Siri
  • الشحن السريع: يدعم بقوة 18 وات 50 % خلال 30 دقيقة فقط.
  • وقت مشاهدة الفيديو: 11 ساعات موسيقى حتى 65 ساعة
  • وقت التحدث 3G نحو 17 ساعة وقت تصفح الإنترنت: 10 ساعات
  • الألوان: أسود، فضي، أحمر، أبيض، مرجاني.

 



حنان الزهيري

    مهندسه زراعيه من طنطا، بحب التصوير و الرسم، محررة بموقع نجوم مصرية.



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