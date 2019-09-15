سعر ومواصفات هاتف آيفون iPhone 11 و iPhone 11 pro و iPhone 11 pro max ومميزات كلاً منهم

قامت شركة أبل بإعلانها عن إصدار هاتف جديد آيفون iPhone 11 ، والذي يعتبر أقل أسعار الهواتف الصادرة من شركة أبل لهذا العام، فقد قامت الشركة يوم الثلاثاء الماضي باعلانها عن صدور3 إصدارات جديدة من هاتف الآيفون ، وهي ” آيفون 11 و11 برو و11 برو ماكس”، وذكرت الشركة أن سعر الهاتف الجديد هو الأقل سعرًا منذ هاتف آيفون 8.







هاتف آيفون iPhone 11

أسعدت شركة أبل عملائها بصدور 3 إصدارات جديدة من منتجات أبل، وذلك بأسعار مميزة ،والتي أطلقتها بسعر 199 دولارًا، وهي المرة الأولى التي تقدم فيها الشركة ساعتها بأقل من 200 دولار،







مواصفات هاتف آيفون iPhone 11

شاشة بقياس6.1 بوصة.

عرض للصورة تصل إلى 828×1792 بيكسل.

كاميرا خلفية مزدوجة 12 ميجا بيكسل وأمامية 12 ميجا بيكسل.

معالج سداسى Apple A13 Bionic.

ذاكرة داخلية 256 جيجا بايت.

الشبكات : جيل ثاني ثالث رابع

نوع الشرائح : نانو SIM شريحة واحدة

: نانو SIM شريحة واحدة طبقة حماية: زجاج مقاوم للصدمات والخدوش

زجاج مقاوم للصدمات والخدوش مساحة الشاشة لجسم الهاتف : 80.9%

: 80.9% مكبرات صوت : يوجد سماعات ستيريو مجسمة دولبي اتموس مع Dolby Digital Plus

: يوجد سماعات ستيريو مجسمة دولبي اتموس مع Dolby Digital Plus المستشعرات : بصمة الوجه، تسارع، تقارب، بوصلة، جيروسكوب – مستشعر الضغط الجوي بارومتر – مساعد شخصي ذكي Siri

: بصمة الوجه، تسارع، تقارب، بوصلة، جيروسكوب – مستشعر الضغط الجوي بارومتر – مساعد شخصي ذكي Siri الشحن السريع : يدعم بقوة 18 وات 50 % خلال 30 دقيقة فقط.

: يدعم بقوة 18 وات 50 % خلال 30 دقيقة فقط. وقت مشاهدة الفيديو : 11 ساعات موسيقى حتى 65 ساعة

: 11 ساعات حتى 65 ساعة وقت التحدث 3G نحو 17 ساعة وقت تصفح الإنترنت : 10 ساعات

نحو 17 ساعة : 10 ساعات الألوان: أسود، فضي، أحمر، أبيض، مرجاني.