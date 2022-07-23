مواصفات و سعر هاتف Vivo الجديد 2022 iQOO 10 Pro ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 200 واط ويُمكن شحن البطارية 100% خلال 10 دقائق

جاء هاتف Vivo الجديد 2022 iQOO 10 Pro والذي تم الإعلان عنه خلال الشهر الجاري ومن المتوقع أن يصدر قريبا، الهاتف حاملاً معه أفصل المواصفات والمميزات وأهم ما يميزه هو دعمه لـ تقنية الشحن السريع بقوة 200 واط ويُمكن شحن البطارية 100% خلال 10 دقائق وَفْقاً لـِ موقع (gsmarena)، الهاتف الذكي سيكون متاحا بالألوان الأبيض والأسود، بالإضافة إلى أن الهاتف مزود بشاشة الرائعة LTPO3 AMOLED والتي تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز بالإضافة إلى درجة سطوع تصل حتى 1500 شمعة (السطوع الأقصى)، الأمر يجعل هاتف Vivo iQOO 10 Pro مناسبا جدا للألعاب، وخصوصا أن الهاتف الذكي يأتي مدعوما بمعالج جبار هو الأقوى عالميا Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 بدقة تصنيع 4 نانو متر، ويبلغ سعر هاتف Vivo الجديد 2022 iQOO 10 Pro عالميا 740 دولار.

مواصفات و سعر هاتف Vivo الجديد 2022 iQOO 10 Pro

طول الهاتف 164.9 مم وعرضه 75.5 مم وسُمكه 9.5 مم ووزنه ما بين 215.4 أو 216.2 غرام.

يدعم هاتف Vivo iQOO 10 Pro شبكات اتصال الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس، وتبلغ سرعة الإنترنت في شبكات 5G حتى 10 جيجا بايت، وفي شبكات 4G تصل حتى 2 جيجا بايت، أما في شبكات 3G حتى 42 ميجابايت.

يدعم الهاتف الذكي منافذ لشريحتي اتصال من نوع نانو سيم.

تدعم الشاشة عدة وظائف مثل الوضع الليلي وحماية العين بالإضافة إلى 1 مليار لون وتقنية +hdr10

المعالج ثماني النواة ويأتي بالترددات التالية: أحادي النواة 3.19 جيجاهرتز، ثلاثي النواة 2.75 جيجاهرتز، رباعي النواة 1.80 جيجاهرتز.

الرام تأتي بنسختين 8 أو 12 جيجا بايت، ونوعها LPDDR5.

ذاكرة التحزين الداخلية تأتي بنسختين 256 أو 512 جيجا بايت، ونوعها UFS 3.1.

نظام تشغيل هاتف Vivo الجديد 2022 iQOO 10 Pro هو أندرويد 12، مع واجهة المستخدم Funtouch 12.

يدعم هاتف Vivo iQOO 10 Pro كاميرات خلفية عددها ثلاثة مختلفة الدقة على الشكل التالي 50 و 14.6 و50 ميجا بكسل، الأولى رئيسية مستشعر Samsung GN5 والثانية للتقريب البصري أما الثالثة زاوية واسعة.

أهم مميزات وأوضاع الكاميرا هي: التركيز التلقائي والتقاط الصور بزاوية واسعة وتقنية التثبيت البصري والتقريب البصري حتى 3x والتقريب الرقمي حتى 40x، وضع عزل الخلفية والتصوير الليلي والتصوير الاحترافي والتعرف على المشاهد والعنوان الجغرافي.

دقة تصوير الفيديو 4320P 8K و 2160P 4K ودقة 1080P FHD، بالإضافة إلى كل من تقنية التثبيت الرقمي وتصوير الفيديو بالحركة البطيئة.

يدعم هاتف Vivo الجديد 2022 iQOO 10 Pro تقنية الشحن السريع بقدر 200 واط والشحن اللاسلكي بقدرة 50 واط والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 10 واط.

دقة الكاميرا الأمامية 16 ميجابكسل، وحجم فتحة عدستها F/2.5.

يحتوي الهاتف على مستشعرات التسارع والجيروسكوب والتقارب والبوصلة.

يدعم الجهاز أنواع حماية متعارفة في غالبية الهواتف الذكية وهي مستشعر بصمة الأصابع وبصمة الوجه ورسم النمط والرقم السري وكلمة السر.

بداخل العلبة يوجد الجهاز والشاحن الأساسي والسماعات وكابل usb وجراب للحماية ودبوس لإخراج الشرائح.

سعر هاتف Vivo الجديد 2022 iQOO 10 Pro في السعودية 2770 ريال سعودي وفي مصر يصل حتى 13900 جنيه مصري.

عيوب هاتف Vivo الجديد 2022 iQOO 10 Pro

لا يقاوم الماء والغبار. ذاكرة التخزين الخارجية SD غير مدعومة. لا يوجد في الهاتف الذكي منفذ سماعات الأذن 3.5 مم

شاشة هاتف Vivo الجديد 2022 iQOO 10 Pro

نوعها LTPO3 AMOLED حجمها 6.78 انش دقتها 3200×1440بكسل FHD كثافة البيكسلات فيها 518 بكسل في كل إنش أبعادها 20:9 درجة سطوع الشاشة 1500 شمعة السطوع الأقصى _ 500 شمعة العادي

معالج هاتف Vivo الجديد 2022 iQOO 10 Pro

نوعه Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 المعمارية 4 نانو متر المعالج ثماني النواة معالج الرسوم المتحركة Adreno 730 الرامات 8 – 12 GB ذاكرة التخزين الداخلية 256 أو 512 GB الذاكرة الخارجية لا يدعم نظام التشغيل اندرويد 12

كاميرا هاتف Vivo الجديد 2022 iQOO 10 Pro

الكاميرا (1) الأساسية الرئيسية 50 MB الكاميرا (2) 14.5 MB الكاميرا (3) 50 MB الكاميرا الأمامية 16 MB

شاحن وبطارية هاتف Vivo الجديد 2022 iQOO 10 Pro

الشحن السريع الشحن اللاسلكي الشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 200 واط 50 واط 10 واط نوعها ليثيوم بو سعتها 4700 ملي أمبير غير قابلة للإزالة

سعر هاتف Vivo الجديد 2022 iQOO 10 Pro

سعره في السعودية 2700 ريال سعره في المغرب 7500 درهم سعره في مصر 13900 جنيه سعره في الجزائر 108000دينار سعره في أنحاء العالم 740 دولار أمريكي

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