ستمنع المتطفلين.. واتساب يُبدع من جديد ويضيف ميزته الإستثنائية الجديدة “قريباً”

ما زال تطبيق المراسلات الفورية واتساب الأكثر شعبيةً حول العالم، يعمل على إضافة العديد من الميزات الهامة التي يرغبها المستخدمون، والموجودة فعلياً في عدد من التطبيقات الأخرى، وقريباً سوف يعمل WhatsApp على إضافة عدد من الميزات، ومن أبرزها ضغط الصور والفيديوهات وميزة الملصقات المخصصة.

واتساب يُبدع من جديد ويضيف ميزته الإستثنائية الجديدة

والميزة الأهم والإستثنائية التي سيضيفها واتس آب هي إخفاء آخر ظهور للمستخدم على الإنترنت إلا لبعض الأشخاص المعينين والذين يتم تحديدهم، وذلك حمايةً لخصوصية المستخدم من المتطفلين، حيث أن الظهور للجميع أون لاين يحرم المستخدمين من الخصوصية وربما يضعهم تحت مقصلة الأشخاص المتطفلين، كما أن هذا الأمر ربما يتسبب في مشاكل اجتماعية وخاصةً مع الزوجة.

ووفق بعض التسريبات الواردة من المواقع التي تهتم بتحديثات واتساب، فإن هواتف iOS وأندرويد قد أصبحت جاهزة الآن لإضافة خيار رابع يتعلق بآخر ظهور، حيث أنه الآن يمكن للمستخدم اختيار لا أحد أو جهات الإتصال الخاصة بي أو الجميع، لكن الخيار الرابع والجديد والذي سيتم إضافته قريباً هو “جهات الإتصال باستثناء بعض الأشخاص”.

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حيث يمكن للمستخدم استثناء بعض الأشخاص المحددين من إخفاء آخر ظهور على التطبيق، ويعمل واتس أب الآن على تطويرها لإضافتها خلال وقت قريب.