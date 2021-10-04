ستمنع المتطفلين.. واتساب يُبدع من جديد ويضيف ميزته الإستثنائية الجديدة “قريباً”
ما زال تطبيق المراسلات الفورية واتساب الأكثر شعبيةً حول العالم، يعمل على إضافة العديد من الميزات الهامة التي يرغبها المستخدمون، والموجودة فعلياً في عدد من التطبيقات الأخرى، وقريباً سوف يعمل WhatsApp على إضافة عدد من الميزات، ومن أبرزها ضغط الصور والفيديوهات وميزة الملصقات المخصصة.
واتساب يُبدع من جديد ويضيف ميزته الإستثنائية الجديدة
والميزة الأهم والإستثنائية التي سيضيفها واتس آب هي إخفاء آخر ظهور للمستخدم على الإنترنت إلا لبعض الأشخاص المعينين والذين يتم تحديدهم، وذلك حمايةً لخصوصية المستخدم من المتطفلين، حيث أن الظهور للجميع أون لاين يحرم المستخدمين من الخصوصية وربما يضعهم تحت مقصلة الأشخاص المتطفلين، كما أن هذا الأمر ربما يتسبب في مشاكل اجتماعية وخاصةً مع الزوجة.
ووفق بعض التسريبات الواردة من المواقع التي تهتم بتحديثات واتساب، فإن هواتف iOS وأندرويد قد أصبحت جاهزة الآن لإضافة خيار رابع يتعلق بآخر ظهور، حيث أنه الآن يمكن للمستخدم اختيار لا أحد أو جهات الإتصال الخاصة بي أو الجميع، لكن الخيار الرابع والجديد والذي سيتم إضافته قريباً هو “جهات الإتصال باستثناء بعض الأشخاص”.
اقرأ أيضاً:
- وتحذير عاجل للسعودية.. إعصار شاهين يوقع قتلى ومفقودين وانهيارات جبلية
- جوجل تضيف ميزة ثورية لهواتف أندرويد لمتابعة جميع المباريات لحظة بلحظة
- اتخذ هذا الإجراء فوراً.. واتساب يصدم متابعية بحظر الملايين من الدخول لحساباتهم
- أخيراً windows 11.. مايكروسوفت تطلق نسخة جديدة من ويندوز 11 و5 شروط لتحميلها
- الفخامة والأناقة.. عملاق شاومي الجديد Redmi Note 10 Lite ببطارية ضخمة
حيث يمكن للمستخدم استثناء بعض الأشخاص المحددين من إخفاء آخر ظهور على التطبيق، ويعمل واتس أب الآن على تطويرها لإضافتها خلال وقت قريب.