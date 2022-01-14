سامسونج  تستعد لإطلاق Galaxy S 22 بمعالج كوالكوم سناب دراجون

شركة سامسونج الكورية سوف تقوم بإصدار سلسلة هواتفها المرتقبه (Galaxy S 22)، التي تتضمن معالجات كوالكوم سناب دراجون لتتخلي بذلك عن معالجات (Exynos 2200)، وربما يرجع السبب في ذلك هو تفوق معالجات سناب دراجون على معالجات Exynos ٢٢٠٠ من شركة سامسونج هذا بالإضافة إلى أن مستخدمي هواتف سامسونج التي تعمل بنظام معالجات Exynos 990 قد واجهوا بعض المشاكل.

السلسلة العالمية بمعالج كوالكوم سناب دراجون Galaxy S22

تعرض العديد من مستخدمي هواتف سامسونج التي تتضمن معالجات Exynos 990 إلى العديد من المشاكل يتمثل أهمها في بطء أداء وحدة المعالجة المركزية وكذلك وحدة معالجة الرسومات، وكان هناك أيضًا مشكلة رئيسية في عمر البطارية والإدارة الغير فعالة للحرارة عند مقارنتها بمعالج Snapdragon 865، وترتب على ذلك تعرض شركة سامسونج للعديد من الانتقادات اللاذعة بسبب هذا الأداء الضعيف السئ لشرائحها عند وضعها في مقارنة مع معالجات سناب دراجون، وهذا لذا فعلى الشركة وتعيد النظر في ذلك الأمر وسعت أن تحقق تغير كبير حيث أنها توقفت عن تصميم انوية مخصصة لوحدة المعالجة المركزية كما كانت تفعل في السابق، كما أنها ستحاول اتباع نهجًا مشابهًا لمعالجاتExynos 2200 الذي كان سيتم إطلاقه مع سلسلة جلاكسي S22، والتي ستعتبر أول معالجات من سامسونج تحمل ميزة معالج رسومات AMD Radeon.

موعد انطلاق Samsung Galaxy S22

أشارت بعض التسريبات ان شركة سامسونج جالكسي سوف تقدم Exynos 2200 مع سلسلة سامسونج جالكسي اس 22، لكن على الرغم من ذلك أعلنت تلك التسريبات ان الشركة قد أجلت موعد إصدار Exynos 2200، وقد يشير هذا إلى أنه سوف يتم إصدار Galaxy S 22 و Galaxy S 22 + و Galaxy S 22 Ultra عالميًا بمعالج Snapdragon 8 Gen 1، ويعد هذا الأمر مثيرا للعديد من الأشخاص ومن ناحية أخرى سوف يكون محبطا للبعض الاخرممن كانوا ينتظرون نتائج تعاون GPU من Samsung مع AMD.

لكن لم يصدر أي قرار رسمي من شركة سامسونج جالكسي حتى الآن وكل هذه الأخبار الواردة ماهي إلا تسريبات وتقارير من مصادر مختلفة.