ريلمي تحرق السوق بهاتفها Realme GT Neo2 القاتل والمنافس الشرس لشاومي وسامسونج

بواسطة إسلام عوض

ما هي إلا أيام قليلة تفصلنا عن موعد إطلاق هاتف ريلمي الجديد Realme GT Neo2 المتميز بقدراته العالية وسعره الزهيد، والذي سوف يكون منافساً قوياً لهواتف سامسونج وشاومي بالأسواق، ففي يوم 22 سبتمبر الجاري سوف تعقد ريلمي مؤتمراً كبيراً بالصين لإطلاق هاتف GT Neo2.

ريلمي تحرق السوق بهاتفها Realme GT Neo2 الجديد وتنافس شاومي وسامسونج

ريلمي تحرق السوق بهاتفها Realme GT Neo2 الجديد

ريلمي تحرق السوق بهاتفها Realme GT Neo2 القاتل والمنافس الشرس لشاومي وسامسونج 1 14/9/2021 - 12:29 ص

وبحسب التسريبات الواردة حتى الآن عن هاتف ريلمي GT Neo2 فإنه سوف يحمل المعالج الأمريكي Snapdragon 870، مع رامات 12 جيجا بايت.

وحول مواصفات هاتف ريلمي المنافس لسامسونج وشاومي Realme GT Neo2، فقد جاءت على النحو التالي.

الإسم الرسمي نوع الشاشة حجم الشاشة دقة الشاشة معدل التحديث عدد الكاميرات الكاميرا الأمامية
GT Neo2 AMOLED 6.62 بوصة 1080 بكسل 120 هرتز 3 كاميرات خلفية 16 ميجا بكسل

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كما أن دقة الكاميرات الثلاثة الخلفية 64+ 8+ 2 ميجا بكسل، بالإضافة إلى كاميرا الفيديو الأمامية وتصوير السيلفي بدقة 16 ميجا بكسل.

سعة البطارية قوة الشحن السريع المعالج الذاكرة الداخلية نظام التشغيل
5000 مللي أمبير 65 وات Snapdragon 870 128 جيجا بايت أندرويد 11

ريلمي تحرق السوق بهاتفها Realme GT Neo2 القاتل والمنافس الشرس لشاومي وسامسونج 2 14/9/2021 - 12:29 ص



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إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.