ريلمي تحرق السوق بهاتفها Realme GT Neo2 القاتل والمنافس الشرس لشاومي وسامسونج

ما هي إلا أيام قليلة تفصلنا عن موعد إطلاق هاتف ريلمي الجديد Realme GT Neo2 المتميز بقدراته العالية وسعره الزهيد، والذي سوف يكون منافساً قوياً لهواتف سامسونج وشاومي بالأسواق، ففي يوم 22 سبتمبر الجاري سوف تعقد ريلمي مؤتمراً كبيراً بالصين لإطلاق هاتف GT Neo2.

ريلمي تحرق السوق بهاتفها Realme GT Neo2 الجديد

وبحسب التسريبات الواردة حتى الآن عن هاتف ريلمي GT Neo2 فإنه سوف يحمل المعالج الأمريكي Snapdragon 870، مع رامات 12 جيجا بايت.

وحول مواصفات هاتف ريلمي المنافس لسامسونج وشاومي Realme GT Neo2، فقد جاءت على النحو التالي.

الإسم الرسمي نوع الشاشة حجم الشاشة دقة الشاشة معدل التحديث عدد الكاميرات الكاميرا الأمامية GT Neo2 AMOLED 6.62 بوصة 1080 بكسل 120 هرتز 3 كاميرات خلفية 16 ميجا بكسل

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كما أن دقة الكاميرات الثلاثة الخلفية 64+ 8+ 2 ميجا بكسل، بالإضافة إلى كاميرا الفيديو الأمامية وتصوير السيلفي بدقة 16 ميجا بكسل.