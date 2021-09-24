رسمياً سعر ومواصفات هاتف Vivo Y33s في الأسواق مواصفات خيالية وسعر منخفض

بدأ رسمياً الكشف عن سعر ومواصفات هاتف Vivo Y33s في الأسواق العربية، ليدخل الجوال في منافسة شرسة مع الهواتف ذات الفئة المتوسطة، وربما يتميز هاتف فيفو واي ٣٣ اس عن غيره من الهواتف الذكية نظرا لاحتواء الهاتف على بعض المميزات الحصرية الغير متوفره سوي في الهواتف ذات الفئة الأولي والتي بالطبع أسعارها خيالية بالنسبة لبعض الأشخاص، في هذا التقرير سنكشف إليكم عبر موقعكم نجوم مصرية مواصفات هاتف Vivo Y33s وكذلك سعر الهاتف في معظم الدول العربية والعالمية.

مواصفات هاتف Vivo Y33s

نكشف لكم أهم المواصفات التي يجب عليك أخذها بالاعتبار عند شرائك هاتف جديد، فمن أبرز خصائص ومواصفات جوال فيفو واي ٣٣ اس:

نظام التشغيل: أندرويد 11 مع وجهة فيفو funtouch 11.1.

ذاكرة التخزين الداخلي: حجمها 128 جيجا.

معالج: من نوعية Helio G80 ثماني النواة cortex a75 يعمل بتردد 2 جيجا هرتز.

معالج رسوميات: mail g52 mc2 دقة تصنيع 12 نانومتر.

إمكانية إضافة ذاكرة خارجية.

وزن الهاتف: 182 جرام.

أبعاد الجوال: 76.0*8.0*162.2 من.

شاشة الهاتف:

الذاكرة العشوائية: 8 جيجا رام.

إمكانية تركيب عدد 2 شريحة إتصال.

الشاشة: حجم الشاشة 6.58 بوصة، نوعها ips LCD، دقة الشاشة 2408*1080 بكسل، جودة الشاشة FHD، معدل البيكسلات 401.

تصنيع الهاتف من البلاستيك البولي كاربونيت.

الكاميرا الخلفية: ثلاثية الأساسية تأتي بدقة 50 ميجا بكسل وفتحة عدسة 1.8 F، الكاميرا الثانية 2 ميجا بكسل وفتحة عدسة 2.4 F والثالثة أيضاً 2 ميجا بكسل ونفس فتحة عدسة الكاميرا الثانية.

الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 16 ميجا بكسل.

الهاتف يدعم منفذ 3.5 ملم و منفذ USB type c.

الهاتف يدعم الشحن السريع بقوة 18 واط.

دعم بصمة الأصابع.

حجم البطارية: 5000 مللي أمبير.

سعر هاتف Vivo Y33s

يتوفر من الجوال مجموعة من الألوان أبرزهم الازرق والرمادي، وعن تسعيره الجوال فجاءت كالتالي:

سعر الهاتف العالمي 240 دولار

سعر الهاتف في مصر 3800 جنية مصري.

سعر جوال فيفو واي 33 اس في السعودية 900 ريال سعودي.

محتويات علية هاتف فيفو Y33S

ضمان للهاتف مع كتيب الإرشادات.

دبوس معدني مع جراب لحماية الهاتف.

سماعة الأذن.

رأس شاحن بقوة 18 واط مع كابل USB.

جهاز Vivo y33s.

ونذكركم أن شركة فيفو قد أطلقت منذ ايام بسيط جوال Vivo X70 صاحب أعلي المواصفات التي ترغب فيها، والذي بضعة في منافسة شرسة مع هاتف Oppo k9 pro الجديد، في نفس الإطار أعلنت شركة سامسونج عن هاتفها الذكي المنافس لهواتف فيفو ألا وهو Samsung galaxy M22.

وصلنا معكم إلي نهاية شرح رسميا سعر ومواصفات هاتف Vivo Y33s في الأسواق العربية بالمواصفات الخيالية والسعر المنخفض.