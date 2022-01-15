خطوات فتح 3 حسابات واتس اب في نفس الوقت على جهاز واحد لجميع الاجهزة الاندرويد والايفون

يعد تطبيق الواتساب WhatsApp من أهم تطبيقات التواصل الاجتماعي لذلك هناك الملايين من المستخدمين الذين يفضلون استخدام الواتساب وهذا بسبب المميزات التي يتمتع بها التطبيق كما أنه من أسهل واسرع التطبيقات استخدمًا، ولكن تطبيق الواتساب حتى الآن لم يضيف خاصية تشغيل اكثر من حساب، لذلك هناك العديد من الأشخاص الذين يبحثون عن طريقة فتح اكثر من حساب للواتساب على جهاز واحد في نفس الوقت.

يمكنك فتح اكثر من حساب واتساب على جهاز واحد في نفس الوقت من خلال تحميل هذه التطبيقات وهي:

تطبيق الواتساب WhatsApp الأصلي.

تطبيق الواتساب الأعمال WhatsApp LLC.

الواتساب الذهبي WhatsApp Gold.

يمكنك من خلال تحميل و تثبيت هذه التطبيقات فتح اكثر من حساب على تطبيق الواتساب على جهاز واحد.

طريقة تثبيت واتساب الأعمال WhatsApp LLC

يتوفر في تطبيق واتساب الأعمال كافة المميزات التي يتميز بها تطبيق الواتساب العادي، وطريقة تثبيته هي:

أولاً قم باتصال الهاتف بالإنترنت.

ثم قم بالدخول إلى متجر جوجل بلاي وكتابة WhatsApp LLC في خانة البحث.

كما يمكنك تحميله من الموقع الرسمي لانظمة الايفون.

قم بالضغط على تحميل التطبيق.

انتظر قليلا حتى يتم تحميل التطبيق.

بعد ذلك قم بالدخول إلى التطبيق وتثبيته بإدخال رقم الهاتف.

خطوات تحميل الواتساب الذهبي WhatsApp Gold

يعد تطبيق الواتساب الذهبي من افضل النسخة المطور لتطبيق الواتس اب الأصلي حيث يضم كافة المميزات التي تتوفر في تطبيق الواتساب العادي، خطوات تثبيته هي:

أولاً قم بتحميل تطبيق الواتساب الذهبي WhatsApp Gold من الموقع الرسمي.

ثم قم بتثبيت التطبيق وإدخال رقم الهاتف.

هكذا سيتم فتح 3 حسابات واتس اب على جهاز واحد في نفس الوقت وبرقم واحد.