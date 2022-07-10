كيف أعرف أنه تم حظر رقم هاتفي؟

هل تم حظر رقم هاتفي الخاص، سؤال يتردد كثيراً بالتزامن مع التطوير التكنولوجي الذي نعيش فيه، حيث يتعرض العديد من الأشخاص إلى فقدان الوصول لرقم هاتف أحد أصدقائهم، وبعد محاولات كثيرة من المستخدمين قد يراودهم الشك في أن الشخص الذي لا يستطيعون الوصول إليه قد حظر رقم هاتفهم الشخصي، وذلك على الرغم من وجود احتمالات كبيرة لعدم حدوث ذلك الأمر.

هل تم حظر رقم هاتفي؟

من جانبه أشار موقع “Business Insider” أنه يوجد عدد من العلامات الهامة والمفيدة التي تهم العديد من الأشخاص، والتي تكشف لهم من قام بحظر رقمك لعدم الوصول إليه مرة أخرى، وعدم رغبته في تلقي أية مكالمات من هاتفك الخاص، وسوف نعرض على حضراتكم أهم تلك العلامات والتي منها:

رسالة على iMessage

يمكنك التعرف على من قام بحظر رقم الهاتف من خلال إرسال رسالة على iMessage الخاص بهاتف آيفون عبر الإنترنت، وعند رؤية أنه قد تم التسلم الموجودة أسفل الرسالة، فإن ذلك يعني عدم حظر رقم الهاتف، أما في حالة عدم رؤية تسلم الرسالة أو بيان read receipts فإنه قد تم حظرك.

رسالة على SMS

عند قيام المستخدم بإرسال رسالة نصية على SMS وتحصل على إشعار “تم التسليم”، فهذا يعني أنه لم يتم حظر الهاتف، أما في حال تلقي إشعار “لم يتم تسليم الرسالة” أو لم تحصل على أي إشعار فذلك يدل على احتمال وجود حظر.

يهمك أيضاً:

Take a Break.. إنستجرام يُطلق ميزة رائعة قبل يوم الإنترنت الآمن 2022

تطبيق إنستجرام يطرح 3 خيارات جديدة رائعة للمستخدمين في 2022

رسائل الدردشة

يمكنك الاستعانة بتطبيقات الدردشة الفورية مثل واتساب WhatsApp، فإنه في حال حظرك لن تستطيع إجراء مكالمات معه على الرغم من الاستمرار في الاتصال، وبعد تكرار المحاولة يمكنك التعرف على أنك محظور بالفعل، ومع فقدان الوصول إليه لفترة طويلة من خلال عدة طرق فإما أن يكون قد حظرك أو فقد هاتفه.