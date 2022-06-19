ثبتها في دقايق .. ترددات قنوات الأطفال 2022 KIDS سبيس تون وأطفال ومواهب على النايل سات

يمكنك الاعتماد على قنوات الأطفال المضمونة لإشغال أطفالك في المنزل، خاصةً مع تلك الأجواء الحارة ومع بداية فصل الصيف والاجازات، ولا شك أن قنوات الأطفال عديدة وتتنافس في محتوياتها، لذا فيمكنك متابعتنا في السطور التالية للتعرف على بيانات ترددات قنوات الأطفال 2022 على القمر الصناعي نايل سات من قناة سبيس تون وقناة أطفال ومواهب.

ترددات قنوات الأطفال 2022

قناة سبيس تون أهم قنوات الأطفال في الوطن العربي، التي تعد أيضا من أقدم القنوات في جميع دول الشرق الأوسط، ولذلك أصبحت سبيس تون قناة الأطفال الرئيسية والمرحلة لدى جميع الأسر، حيث تربى على أناشيدها وبرامجها أجيال وأجيال.

تقوم إدارة القناة دائما بتحديث تردداتها على جميع الأقمار الصناعية، لأنها تحاول تقديم أفضل جودة ممكنة للصوت والصورة، كما تهدف إلى تغطية أكبر مساحة جغرافية ممكنة، لكى يحظى المتابع الصغير بإرسال قوى دون تشويش أو تقطيع، لذلك نتابع معكم من خلال موقعنا اليوم تردد قناة سبيس تون.

تردد قناة سبيس تون الجديد 2022

لكي يتم تحميل قناة سبيستون على جهاز التلفزيون لديكم يجب ضبط جهاز الاستقبال الريسيفر على الترددات التالية:

تردد قناة سبيس تون على القمر الصناعي نايل سات 2022:

التردد 11785.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب عمودي H.

معامل تصحيح الخطأ 5/6

الجودة SD.

تردد قناة سبيس تون على القمر الصناعي عرب سات 2022:

التردد 12341

معدل الترميز 27500

الاستقطاب عمودي H.

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

الجودة SD.

برامج قناة سبيس تون

تقدم قناة سبيس تون على شاشتها عدد متنوع من البرامج الممتعة والشيقة، التي يحبها الأطفال وينتظرون مواعيد عرضها يوميا، ومن أهم هذه البرامج التالي:

برنامج الأسير الهارب.

برنامج الامل.

برنامج المغامر كونغو.

فريق العجلات السريعة.

برنامج ما قبل التاريخ.

برنامج حراس الغابة.

كمان النجوم.

برنامج الغواصة.

برنامج الفقر مانكس.

عودة رياح الشمال.

برنامج مطر من نار.

برنامج بائع الحليب.

الإعصار المدمر.

برنامج محارب الالعاب.

برنامج ابنة البحر.

زائر الأرض.

برنامج حكايه 15 ولدا.

برنامج الغني والفقير.

عودة الرجل الحديدي.

برنامج المحقق كونان.

تردد قناة أطفال ومواهب 2022

قناة اطفال ومواهب السعودية الجديدة للأطفال من القنوات المميزة في الوطن العربي، والتي اختلفت عن جميع القنوات الأخرى في المحتوى حيث يتم تقديم استعراضات مختلفة، من خلال الفرقة الاستعراضية السعودية أطفال ومواهب، والذي وصل عددهم إلى 210 استعراض حتى الآن.

ولذلك تمكنت القناة من جذب انتباه الأطفال الصغار، عن طريق الحركات الاستعراض الممتعة التي تمتزج بالموسيقى والخفة، حيث تعرض القناة برامجها وفقراتها على مدار اليوم الكامل دون انقطاع.

تردد قناة أطفال ومواهب الجديد على القمر الصناعي نايل سات:

التردد 1353

الاستقطاب عمودي.V.

الترميز 27500.

الجودة SD

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

كما يمكن تثبيت قناة أطفال ومواهب عبر التردد التالي على النايل سات:

التردد 11373.

الاستقطاب أفقي H

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6

الجودة HD.

برامج قناة أطفال ومواهب

تقدم القناة مزيج متنوع من البرامج والفقرات حتى لا يشعر الطفل بالملل أثناء المتابعة ومن أهمها التالي.

برنامج احلى صوت طفولي.

برنامج المواهب.

مليون هلا.

برنامج بيت الزهور.

برنامج نجم على الهواء.

جولة أطفال.

برنامج صوتك أحلى معانا.

برنامج اربح مع توب سنتر.

كما تم إنشاء قناة على الموقع الشهير يوتيوب لقناة أطفال ومواهب، يتم من خلال بث مقاطع قصيرة لبرامج القناة، وأهم الأناشيد التي تذاع علي شاشتها، كذلك تم إنشاء صفحة رسمية للقناة على كل من الفيس بوك وتويتر، تعلن فيها القناة عن مواعيد البرامج والعرض لكل الفقرات.

أهم أناشيد قناة أطفال ومواهب: