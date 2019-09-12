تفاصيل نظام أورنج الكينج أحدث أنظمة أورنج للاتصال، والإنترنت

أعلنت شركة أورنج مصر عن نظام جديد لجميع المشتركين فيها باسم نظام أورنج الكينج، وهو نظام يقدم للمستخدمين باقات للاستهلاك في الإنترنت، وأيضا في الاتصال لشبكة أورنج، وجميع الشبكات الأخرى، وقد وفرت أورنج أكثر من باقة في نظام أورنج الكينج حتى يختار المستخدم النظام الذي يتوافق مع استخدامه، نعرض لكم في هذا المقال كل باقات نظام أورنج الكينج لجميع مشتركي أورنج الكارت المدفوع مقدما.







باقات نظام أورنج الكينج

حتى توفر أورنج باقات لجميع المستخدمين، فقد تم الإعلان عن أربعة باقات في نظام أورنج الكينج يختار من المستخدم ما يشاء، في القائمة التالية جميع هذه الباقات :







الكينج 20 : في هذا النظام يحصل العميل على دقائق مكالمات لجميع الشبكات 300 دقيقة، و3000 ميجا بايتس لجميع المواقع، تكلفة الاشتراك هي 20 جنيه رصيد.

الكينج 30 : يحصل العميل على 500 دقيقة لجميع الشبكات، و5600 ميجابايتس، وتكلفة الاشتراك هي 30 جنيه رصيد.

الكينج 40 : يحصل العميل 700 دقيقة رصيد لجميع الشبكات، و8400 ميجا بايتس، وتكلفة الاشتراك هي 40 جنيه رصيد.

الكينج 60 : يحصل العميل على 1000 دقيقة رصيد لجميع الشبكات، وتحصل على 16000 ميجا بايتس، تكلفة الاشتراك هي 60 جنيه رصيد.

للعلم دقيقة أورنج هي دقيقة واحدة من الباقة.

دقيقة أي شبكة أخرى تساوي 5 دقائق أورنج.

تصفح مواقع التواصل الإجتماعي يستهلك 1 ميجا بايتس.

تصفح المواقع الأخرى يساوي 2 ميجا بايتس.

استهلاك الميجا بايتس يكون في نطاق منطقتك فقط.

تستطيع بعد الاشتراك الاستفادة من عرض ضعف الباقة.

تقدم شركة أورنج الكثير من الخدمات الرائعة في مجال الاتصالات في مصر، تستطيع تعيين كول تون أورنج الخاص بك من خلال الاتصال بالرقم 9999، وهو القائمة الرئيسية الخاصة بها، وتقدم الشركة أيضا باقات اتصالات أخرى لعل أفضلها لدى المستهلكين باقة دولفين.