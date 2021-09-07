تفاصيل أيفون 13 الجديد 2021 مواصفات iPhone 13 وموعد نزوله في الأسواق
من اكثر الهواتف بحثًا الآن هو تفاصيل أيفون 13 الجديد، والمرتقب نزوله في الأسواق، ويبحث المهتمين بهواتف الايفون عن مواصفات iPhone 13 Pro Max من حيث السعر ومواصفات الموبايل، سواء الشكل الخارجي والشاشة، والمواصفات الداخلية والبطارية، والكاميرا، وموعد نزول الايفون الجديد 2021.
تفاصيل أيفون 13 الجديد 2021
من المرتقب موعد نزول أيفون 13 الجديد في الشهر الجاري، ضمن سلسلة هواتف الايفون الجديدة 2021، حيث يتوقع عقد الشركة العملاقة في مجال التكنولوجيا إعلان إطلاق سلسلة هواتف iPhone 13 يوم 14 سبتمبر 2021 الجاري، ومن المرتقب أن تتضمن تلك السلسلة:
- هاتف آيفون 13
- وآيفون 13 برو
- وكذلك آيفون 13 برو ماكس “iPhone 13 Pro Max”
- وأيفون 13 ميني
ومن المرجع أن تكون هواتف آيفون 13 جاهزة للطلب المسبق في الاسواق بداية من 17 سبتمبر 2021، على أن تكون بداية البيع في الأسواق يوم 24 سبتمبر الجاري.
سعر هاتف ايفون 13 الجديد 2021
من المتوقع أن يكون سعر هاتف iPhone 13 بالأسعار التالية، ولكن ما زالت تسريبات عن سعره ومواصفاته ولا نستطيع ان نذكر أمر صحيح إلا بنزول بيان الشركة للأسعار والمواصفات عند نزوله بالسواق.
|البلد
|السعر
|في مصر
|17000 جنيه مصري
|في السعودية
|3900 ريال سعودي
|في الإمارات
|3990 درهم إماراتي
|سعر أيفون 13 بالدولار
|899 دولار أمريكي
مواصفات هاتف iPhone 13
هواتف الآيفون من أكثر الهواتف شراء في دول الخليج العربي، ومن خلال التسريبات عن مواصفات موبايل ايفون 13 أحدث الهواتف لعام 2021، فقد جاءت تفاصيل هواتف الايفون 13 والتي تحمل العديد من التحسينات عما سبق من هواتف.
مواصفات كاميرا ايفون 13 الجديد
في الهاتف الجديد يحتفظ بنفس ترتيب كاميرا هاتف ايفون 12 زلكنها بحجم أكبر، ومن المواصفات الخاصة بالكاميرات:
- إن كاميرات آيفون 13 برو وPro Max أكبر بحوالي 78 مم (3 بوص) من هاتف ايفون 12
- إما كاميرات هاتف آيفون 13 و 13 ميني تزيد حوالي 1 بوصة من هاتف آيفون 12
- بينما هاتف آيفون 13 يزيد بسيط عن الايفون السابق، ودقة الكاميرا الخلفية 24 ميجابكسل ونوع العدسة Wide.
- الكاميرا الأمامية: 16 ميجابكسل، ونوع العدسة Wide
تفاصيل مواصفات موبايل iPhone 13
- الأبعاد: 147 × 71.3 × 7.5 ملم، أكثر سمكا من ايفون 12
- الوزن: 166 جرام
- يتوفر بـ 6 ألوان (أبيض، أسود، ذهبي ، فضي، أزرق)
- مصنوع من واجهة زجاج فولازي مقاوم للصدأ والكسر، وإطار مصنوع من الألومنيوم
- بطارية الآيفون: حوالي 4000 ملي أمبير
- ذاكرة الهاتف الداخلية 128/ 256 جيجابايت/ والذاكرة العشوائية 6 جيجابايت
- يدعم حتى الجيل الخامس: 5G
- مقاوم للغبار والماء IP68 على عمق 6 أمتار حتى نصف ساعة
- تم تحديث مستشعر بصمة الهاتف.