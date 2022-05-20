تعليم البيتكوين Bitcoin في المدارس لأول مرة في الأرجنتين

أحمد أشرف

تعد دولة الأرجنتين الواقعة في قارة أمريكا الجنوبية التي شهدت نموا متزايد في الفترة الأخيرة في عمليات الاعتراف بالعملات الإلكترونية المشفرة Crypto Currency والبيتكوين Bitcoin وأيضا عمليات التداول وإنشاء العملات المشفرة والاتجاه إلى تقنية البلوك تشين، وهي أيضا واحدة من الدول التي تتبنى تقنيات التشفير بشكل مرتفع جدا في أمريكا اللاتينية، ووفقاً للأرقام الأخيرة التي نشرها موقع Chainalysis لجأ عدد كبير من المواطنين في الأرجنتين إلى الاتجاه إلى العملات الإلكترونية المشفرة Crypto Currency والبيتكوين Bitcoin وذلك بسبب التضخم المتصاعد في البلاد في الوقت الحالي.

bitcoin argentina

ولهذا السبب قامت منظمة Bitcoin Argentina وهي تعد منظمة غير حكومية وغير ربحية هدفها توسيع نظام العملات المشفرة والبيتكوين البيئي داخل الأرجنتين، فقد قامت بإطلاق مشروع تعليمي بدأته بحوالي 40 مدرسة كمرحلة أولى من المدارس الثانوية في الأرجنتين وثم الانتقال إلى مرحلة أوسع وأشمل لتضم المرحلة الثانية حوالي 4000 من المدارس الثانوية أيضا والهدف من المشروع هو تعريف الطلاب بالعملات المشفرة والبيتكوين وتعليمهم نظام العملات الإلكترونية و Bitcoin.

bitcoin argentina

وقد أطلقت على المشروع اسم (التعليم والبيتكوين Bitcoin) وسوف يتم البَدْء في هذا المشروع بالمدارس الثانوية ثم بعد ذلك سوف يتم نشره وتعميمه في جميع أنحاء الأرجنتين وعلي مراحل تعليمية مختلفة حتى يصل إلى كل المدارس.

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 ولقد صرحت تلك المنظمة عن أهمية ذلك المشروع لعدة أسباب ولعل أهمها في ذلك الوقت هو مواجهة موجة انتشار وتبني البيتكوين Bitcoin الحالية في أرجاء العالم، وأيضا تثقيف الطلاب وقادة المستقبل حول أهمية النظام المالي الجديد وفهم الاختلافات بين هذا النظام البديل للمال وهيكل التمويل التقليدي الحالي في أغلب دول العالم.

bitcoin argentina

ووفقا للقائمين على هذه المبادرة فقد كان لهم السبق في التفكير في دمج النظام المالي الجديد مع الفئات الأصغر سنا في البلاد التي لم يتجه إليهم أحد من قبل فتعد هذه المبادرة هي المبادرة الأولى من هذا النوع في قارة أمريكا الجنوبية وليس في الأرجنتين وحدها، حيث من المعروف أيضاً أن دولاً مثل البرازيل وفنزويلا نشطة في قطاع العملات المشفرة.

bitcoin argentina

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أحمد أشرف

مدون ويوتيوبر وباحث في عدة مجالات وأحب القراءة والكتابة والرياضة وأتابع السياسة والفلسفة أيضا، درست التاريخ والجغرافيا والأعلام والجرافيك.


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