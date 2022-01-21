تعرف على مميزات هواتف HUAWEI P50 Pro وموعد إصداره

قامت شركة هواوي بالكشف عن سلسلة هواتف ذكية جديدة، والتي تُعرف ب”HUAWEI P50 Pro”، وأكدت بأنها سوف يتم إطلاقها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وفيما يلي سوف نتعرف على موعد إصدارها ومميزات هذه الهواتف.

موعد إصدار هاتف HUAWEI P50 Pro

قامت الشكة بالتأكيد على أنها سوف تكشف عن هواتفها الجديدة في الرياض في “يوم 26 يناير لعام 2022” الجاري، وأكدت بأنها تأتي بمستوى جديد تمامًا من الإمكانات والتصاميم الأنيقة وتجربة الاستخدام السلسة والبديهية التي تساعد المستهلك في مهامه اليومية، ومن المعروف عن إصدارات هواوي الالتزام بالجودة والأناقة وجودة التصوير الفوتوغرافي، حيث يُمثل كل منتج أفضل مستوى مبتكر للتصوير بالهاتف المحمول في عصره، ما يكسبه مكانة حقيقية في مجال التصوير الفوتوغرافي بين أقرانه من الهواتف الذكية.