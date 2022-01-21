تعرف على مميزات هواتف HUAWEI P50 Pro وموعد إصداره

إسراء منتصر

قامت شركة هواوي بالكشف عن سلسلة هواتف ذكية جديدة، والتي تُعرف ب”HUAWEI P50 Pro”، وأكدت بأنها سوف يتم إطلاقها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وفيما يلي سوف نتعرف على موعد إصدارها ومميزات هذه الهواتف.

هواتف HUAWEI P50 Pro

موعد إصدار هاتف HUAWEI P50 Pro

قامت الشكة بالتأكيد على أنها سوف تكشف عن هواتفها الجديدة في الرياض في “يوم 26 يناير لعام 2022” الجاري، وأكدت بأنها تأتي بمستوى جديد تمامًا من الإمكانات والتصاميم الأنيقة وتجربة الاستخدام السلسة والبديهية التي تساعد المستهلك في مهامه اليومية، ومن المعروف عن إصدارات هواوي الالتزام بالجودة والأناقة وجودة التصوير الفوتوغرافي، حيث يُمثل كل منتج أفضل مستوى مبتكر للتصوير بالهاتف المحمول في عصره، ما يكسبه مكانة حقيقية في مجال التصوير الفوتوغرافي بين أقرانه من الهواتف الذكية.

ما هي مميزات سلسلة HUAWEI P50 Pro؟

وقد وضحت الشركة عن بعض المميزات لهاتف “HUAWEI P50 Pro” وتأتي في مجال فن التصوير الفوتوغرافي، مع تصميم كاميرا “True-Chroma Dual-Matrix” التي تجمع بشكل مثالي بين الشكل والوظيفة لاستكشاف جوهر التصوير الفوتوغرافي، أما فيما يتعلق بالتصميم فيخلق التصميم الأيقوني للكاميرا ذات المصفوفة المزدوجة وتقنية True-Chroma تجارب ونتائج تصوير احترافية تمامًا، مع أبعاد التصميم الهندسي التي تُساعد على الكشف عن جمال البساطة والنظام.

بالإضافة إلى ذلك تطبيق “EMUI 12” يعطي هذا الجهاز مستوياتٍ عالية جداً من الذكاء، وتعد دائمًا سلسلة “HUAWEI P” عبارة عن مزيج من الميزات والجماليات والتصوير الفوتوغرافي، وقد قام هاتف “HUAWEI P9″ اتجاه الهواتف الذكية ذات الكاميرا المزدوجة، بينما أضافت سلسلة هواتف HUAWEI P20 معجم المعدات الاحترافية إلى صناعة الإلكترونيات الاستهلاكية، ويأخذ جهاز HUAWEI P50 Pro تصميم الكاميرا إلى جذورها الأصلية ويقدم تصميم الكاميرا المزدوجة المصفوفة الجديدة كليًا.

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إسراء منتصر

انا إسراء منتصر، كاتبة محتوي في كافة المجالات، أحب القراءة والكتابة والتأليف، وارغب في ترك بصمة جيدة في نفوس من يقرأ مقالاتي ويستفيد منها.


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