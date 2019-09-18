تعرف على سعر ومواصفات موبايل Sony Xperia C4 قبل الشراء

أصدرت شركة Sony في شهر يونيو من عام 2015 ، هاتف Sony Xperia C4 للمرة الأولى في الأسواق العالمية، لينافس بقوة اصدرات الهواتف المحمولة الأخرى.

ويتميز هاتف Xperia C4 بشاشة عرض فائقة الدقة ، وكاميرا مميزة مما يجعله يتفوق على الإصدار السابق Sony Xperia C3 ، لذلك سنناقش في هذه المقالة مواصفات Sony Xperia C4 بالتفصيل.

محتويات علبة هاتف Sony Xperia C4:

تحتوي علبة محتويات علبة هاتف Sony Xperia C4 على أكثر من قطعة ، لكل منها استخدام منفصل ، سنقوم بشرحها جميعًا.







محتويات علبة الهاتف:

– الهاتف.

– الشاحن .

– السماعات.

– وصلة USB.

– دليل استخدام الهاتف.

– شهادة ضمان الهاتف.

مواصفات هاتف Sony Xperia C4:

– يتميز هاتفXperia C4 بشاشة عرض فائقة مقاس 5.50 بوصة، ويعمل بمعالج 1.7 جيجا هرتز.

– تشمل ذاكرة الوصول العشوائي من 2 جيجابايت ، ومساحة تخزين داخلي حتى 16 جيجابايت.

– يتضمن Sony Xperia C4 أفضل كاميرا خلفية بدقة 13 ميجا بكسل ، مع كاميرا أمامية بدقة 5 ميجا بكسل مع فلاش على كلا الجانبين.

– يحتوي على نظام التشغيل أندرويد v5.0 Lollipop.

– لوحة المعالجة بالهاتف من نوع Mediatek MT6752 وهو ثماني النواه بتردد 1.7 جيجاهيرتز Cortex A-53 مع معالج رسومي Mali-T760MP2 .

– الذاكرة الداخلية 16جيجابايت يمكن زيادتها عن طريق Micro SD والذاكرة العشوائية 2 جيجا رام.

– بطارية Li-Ion 2600 mAh غير قابلة للإزالة.

– يوجد بالهاتف راديو FM.

– كما يوجد بالهاتف خاصية عزل الصوت الخارجي التي تمنع الضوضاء.

– مدعم بخاصية NFC لمشاركة الملفات.

– بطارية 2600 مللي أمبير ليثيوم أيون، وتقنية الصوت ثلاثي الأبعاد من Sony .

– كما يدعم الهاتف الاتصال بشبكات الجيل الرابع 4G.

– يدعم الهاتف شريحة اتصال Nano-SIM.

مميزات هاتف Sony Xperia C4 :

شاشة الهاتف: شاشة Sony Xperia C4 IPS LCD بقياس 5.5 بوصة تعمل باللمس ، مع Sony BRAVIA Engine 2 المقاوم للخدش ، كما أن دقة الشاشة1080 × 1920 بكسل وكثافة 401ppi ، وتشكل الشاشة 71% من حجم الهاتف ، مصممة بدقة حتى تمكنك من مشاهدة رائعة من أي زاوية وبألوان فائقة الوضوح.

كاميرا الهاتف: كاميرا بدقة 13 ميجا بكسل مع فلاش LED ، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجا بكسل مع فلاش LED مما يؤدي إلى التقاط صورة مثالية في أي حالة إضاءة ، ويمكن من خلالها تسجيل فيديو عالي الدقة بجودة 1080 بكسل ، وتتضمن إعدادات الكاميرا خاصية التركيز التلقائي HDR للصور ومقاطع الفيديو، المثبت البصري للصورة.

كما أن ميزة التقريب الرقمي × 4 في الكاميرا، و تقليل العين الحمراء ، مع إمكانية إضافة العلامات الجغرافية للصور تجعله الاختيار الامثل لمحبي التقاط صور السيلفي ، والمصورين المحترفين.

وسواءً كان لديك إضاءة خلفية أو مشهد ليلي، ستعطي كاميرا Sony Xperia C4 ميجا بكسل صورة طبيعية ، وجودة مميزة.

وتعتبر أحد أكبر المميزات في هاتف Sony Xperia C4 هي الكاميرا الأمامية ذات العدسة العريضة 25 مم مع نطاق 80 درجة.

و يُعد مستشعر Exmor RS نقطة جذب أخرى في الكاميرا الرئيسية، التي تعمل على التقاط صور وفيديوهات عالية الوضوح .

كما تلتقط الكاميرا الخلفية لهاتف Sony Xperia C4 بدقة 13 ميجا بكسل مقاطع فيديو ثابتة للغاية حتى في حالات إهتزاز اليد أثناء التصوير.

التصميم : يتمتع هاتف Sony Xperia C4 بتصميم أنيق ودقيق، إذ أن زواياه المنحنية وهيكله القوي يجعل من السهل إحكام قبضة اليد عليه.

ويبلغ سمك الهاتف Xperia C4 ، 7.9 مم فقط ، كما يبلغ حجمه 147 جرام فقط ، وهو ما يسهل وضعه في حقيبتك، أو جيبك ، و أي مكان .

والهاتف متاح بعدة ألوان من بينها اللون الأسود ، واللون الأبيض.

كما أن شاشة Xperia بغطاء مقاوم للخدش ، كما تعمل على شركة Sony على تحسين أحدث تقنيات تشغيل الفيديو، مع مستخدم وضع العرض Super Vivid ، سيحصل المستخدم على ألوان أكثر تفصيلاً وحيوية.

المعالج:

المعالج عبارة عن نظام عالي التقنية قابل للتكيف ، مما يعمل على تحسين استخدام موارد الأجهزة وفقًا للمتطلبات ويقلل من استهلاك شحن البطارية.

الذاكرة : تحتوي هذه النسخة من Sony Experia على ذاكرة وصول عشوائي سعتها 2 جيجابايت للتعامل مع التطبيقات والتصفح و التحميل بشكل مريح.

كما يتميز أيضًا بسعة تخزين داخلية تصل إلى 16 جيجابايت قابلة للتوسيع حتى 128 جيجابايت من خلال بطاقة microSD.

البطارية :

بطارية الهاتف من نوع ليثيوم أيون بسعة 2600 ميللي أمبير ، وهي غير قابلة للإزالة.

وفيما يخص أداء البطارية ، فتمتد في وضع الاستعداد 682 ساعة ، أما في حالة الاتصال بشبكات 3G يكون عمرها 11 ساعة ، و30 دقيقة وفى حالة تصفح الانترنت ، من الممكن أن تستمر في العمل حتى 7 ساعات ، وفي حالة مشاهدة الفيديوهات تبقى البطارية محتفظة بنسبة الشحن حتى 8 ساعات ، وعند الاستماع الى الموسيقى تستمر البطارية حتى 53 ساعة و 22 دقيقة.

عيوب هاتف Sony Xperia C4 :

– بطاريته غير قابلة للإزالة.

– تصميم الهاتف من البلاستيك سهل الخدش.

– غير مقاوم للماء والأتربة.

سعرهاتف Sony Xperia :

يبلغ سعر الهاتف في مصر 3300 جنيه.

يبلغ سعر الهاتف في السعودية 665 ريال.