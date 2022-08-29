تطبيق واتساب.. ميزة جديدة و5 أسرار لا تعرفها

يستعد تطبيق واتساب إلى إطلاق ميزة جديدة لمستخدمي هواتف أندرويد، سوف نتحدث عنها في هذا الموضوع، وسوف نخبرك أيضا بمجموعة رموز سرية في whatsapp، وبعض الحيل التي لا يعرفها الكثير من المستخدمين.

ميزة جديدة من واتساب لتحديد اللغة

في الأيام القليلة القادمة سوف يسمح تطبيق واتساب لمستخدمي هواتف الأندرويد، بتغيير لغة واتساب من داخل التطبيق.

وفي التحديث الجديد من واتساب، سوف يكون من السهل تغيير اللغة من خلال الإعدادات والكتابة باللغة التي تريدها من داخل التطبيق، وذلك من خلال شاشة ترحيب مصممة خصيصا لهذا الأمر.

5 مزايا خفية ورموز سرية في تطبيق واتساب

هناك عدة مزايا في تطبيق واتساب، ربما رأيت أحد أصدقائك يستخدمها أثناء الدردشة ولكنك لا تعرف كيف يقوم بها، في السطور التالية سوف نخبرك بأهم أسرار الكتابة في واتساب.

1- الكتابة بخط عريض وغامق في واتساب

إذا أردت كتابة كلمة أو جملة كاملة بخط غامق ومميز في دردشة واتساب، كل ما عليك هو وضع رمز النجمة على يسار ويمين الجملة ثم الضغط على إرسال، مثال: *نجوم مصرية*.

2- طريقة وضع خط وسط الرسالة

يمكنك وضع خط وسط النص بكل سهولة في واتساب، وذلك من خلال وضع رمز (~) على يسار ويمين الكلمة أو الجملة ثم الضغط على إرسال.

3- كتاب نص مائل في دردشة واتساب

من المزايا المهمة أيضا في واتساب، هي كتابة النص بشكل مائل، وهذه الميزة يمكنك تطبيقها من خلال وضع علامة أندر سكور (_) على يسار ويمين الجملة ثم الضغط على إرسال.

4- كتابة نص بخط مائل وعريض

بسهولة يمكن فعل ذلك في واتساب، من خلال وضع الكلمة التي تريدها ما بين هذه العلامات: (*_نجوم_*).

5- استرجاع رسائل واتساب المحذوفة

بالتأكيد تعرضت لهذا الموقف وهو حذف رسائل واتساب عن طريق الخطأ، وتبحث عن طريقة تساعدك في استعادة رسائل واتساب المحذوفة بالخطأ.

الأمر سهل للغاية، ولكن عليك في البداية أن تكون قد فعلت خاصية الاحتفاظ بنسخة احتياطية بشكل يومي.

وبمجرد حذف الرسائل قم بعمل إلغاء تثبيت لتطبيق واتساب، ومن ثم قم بتحميله من جديد، وعند تسجيل الدخول مرة أخرى سوف يستعيد لك كل الرسائل المحذوفة من خلال النسخة الاحتياطية.