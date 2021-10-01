تطبيق الواتساب يتوقف عن العمل على هذه الأجهزة بداية من اليوم تعرف على المفاجأة

بدأ منذ دقائق عمليات بحث حول الأجهزة التي يتوقف عليها عمل تطبيق الواتساب؟ حيث بدأت الأسئلة تدور في أذهان الملايين من البشر خلال الساعات القليلة الماضية أو الساعات الأخيرة قبل بدء الغلق النهائي لتطبيق الواتساب على الأجهزة المحمولة التي تعمل بنظام iso أو Android، والمحدد لها ايقاف الدعم بداية من يوم الجمعة الموافق 1 أكتوبر 2021، تضمنت هذه الأجهزة التي لا يتم العمل عليها نهائيا بداية من هذا التاريخ جميع الجوالات القديمة سواء من الأندرويد أو من الايفون.

تطبيق الواتساب يتوقف عن العمل على هذه الأجهزة بداية من اليوم

تصدرت محركات البحث منذ بدء الساعات الأولى من شروق شمس هذا اليوم ماهي الجوالات التي توقف عنها العمل لتطبيق الواتساب، السؤال الذي أثار جدلا واسعا في معظم الدول العربية والأجنبية خلال الوقت الجاري، وتعد هذه الحيرة التي صاحبت الملايين بسبب الخدمات والمزايا العديدة التي يقدمها هذا التطبيق لكل المستخدمين والاعتماد الأكبر عليه في العمل والمحادثات وإرسال واستقبال الصور والفيديوهات وغيرها من الخدمات العديدة التي يقدمها هذا التطبيق الرائع، لهذا أقرت الشركة المطورة لتطبيق الواتساب علي الأجهزة الغير المسموح لها بالعمل خلال الفترة القادمة وهي جميع أجهزة الآيفون التي تعمل بنظام أقل من آيفون 9، وكافة الأجهزة التي تعمل بنظام الأندرويد أقل من 4.01.



أسباب توقف تطبيق الواتساب على الأجهزة المحمولة

أكد الخبراء المتخصصين في مجالات التقنية أن تطبيق واتس اب لا يقوم بحظر هواتف معينة بل تأتي آلية الحظر على الإصدارات القديمة، وهذا أمر طبيعي للغاية لأن الواتساب مثله مثل آلاف التطبيقات التي تقوم بالكثير من التحديثات لهذا فقد لا تتمكن تلك التحديثات بالقيام ببعض المهم نظراً إلي أن هذه الإصدارات قديمة ولا تدعم هذه التحديثات، لذا تقدم كل فترة العديد من تحديثات الواتساب، وربما أن العديد من التحديثات الجديدة التي تقدمها بها هذه الأجهزة التي نتيجة المنافسة القوية التي تواجه تطبيق الواتساب من التطبيقات الأخري، عليك الآن التعرف على الأجهزة التي لا يعمل عليها Watts app بداية من الآن فصاعدا، وهذه الموبايلات التي لا يعمل عليها واتساب.

تحديثات واتساب على الأجهزة الجديدة

تعد أبرز تحديثات تطبيق واتساب الجديدة على الهواتف الذكية والتي لا يدركها الملايين هي التالي:

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