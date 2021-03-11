تسريبات سماعة “Airpods 3” الجديدة من أبل، المميزات والعيوب وسعر السماعة الرسمي

بواسطة أحمد الفاضل

انتشرت في الآونة الأخيرة بعض الصور المسربة لسماعات ايربودز الجديدة التي ستطلقها شركة أبل في وقت ما هذا العام، وقال الخبراء في مجال التكنولوجيا ان الصور المسربة حقيقية، وظهرت الصور لأول مرة في موقع تويتر حيث نشر أحدهم الصور وقال إنها صور لسماعات أبل الجديدة “Airpods 3″، ولا تبدو السماعات الجديدة مختلفة كثيراً عن سابقتها ” Airpods pro”.

تسريبات سماعة "Airpods 3" الجديدة من أبل، المميزات والعيوب وسعر السماعة الرسمي 3 11/3/2021 - 3:00 ص

ويبدو التصميم الجديد لسماعات Airpods 3 مريحاً نوعاً ما، وتتيح السماعات الجديدة من أبل خيار تركيب أو نزع الطرف المصنوع من السيليكون، وهو مالم يتوفر من قبل في سماعات ايربودز، وتبدو السماعة مشابهة لسماعة أبل ايربودز ماكس التي صدرت العام الماضي من أبل.

تسريبات سماعة "Airpods 3" الجديدة من أبل، المميزات والعيوب وسعر السماعة الرسمي 1 11/3/2021 - 3:00 ص

  • مميزات سماعة Airpods 3:
  1. إمكانية تركيب أو نزع الطرف المصنوع من السيليكون عن السماعة، يأتي طرف السيليكون منفرداً لأول مرة.
  2. تقنية الاستماع بالصوت المحيطي بزاوية 360 درجة.
  3. حافظة السماعة تدعم الشحن اللاسلكي.
  • عيوب سماعة Airpods 3:
  1. تفتقر السماعة لتقنية إلغاء الضوضاء.
  2. سعر السماعة يعتبر مبالغاً فيه قليلاً ويبلغ 150 دولار أمريكي “بحسب التسريبات”.

تسريبات سماعة "Airpods 3" الجديدة من أبل، المميزات والعيوب وسعر السماعة الرسمي 2 11/3/2021 - 3:00 ص

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أحمد الفاضل

محرر ومدون ومنشئ محتوى فيديو بموقع نجوم مصرية، سوداني الجنسية.
التعليم: جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا - كلية الفنون الجميلة والتطبيقية.
مهتم بالآداب والفنون والسفر واللغات وكل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا، أجيد استخدام برامج الجرافيكس وأساسيات علوم الحاسب الآلي والبرمجة.


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