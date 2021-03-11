تسريبات سماعة “Airpods 3” الجديدة من أبل، المميزات والعيوب وسعر السماعة الرسمي

انتشرت في الآونة الأخيرة بعض الصور المسربة لسماعات ايربودز الجديدة التي ستطلقها شركة أبل في وقت ما هذا العام، وقال الخبراء في مجال التكنولوجيا ان الصور المسربة حقيقية، وظهرت الصور لأول مرة في موقع تويتر حيث نشر أحدهم الصور وقال إنها صور لسماعات أبل الجديدة “Airpods 3″، ولا تبدو السماعات الجديدة مختلفة كثيراً عن سابقتها ” Airpods pro”.

ويبدو التصميم الجديد لسماعات Airpods 3 مريحاً نوعاً ما، وتتيح السماعات الجديدة من أبل خيار تركيب أو نزع الطرف المصنوع من السيليكون، وهو مالم يتوفر من قبل في سماعات ايربودز، وتبدو السماعة مشابهة لسماعة أبل ايربودز ماكس التي صدرت العام الماضي من أبل.

مميزات سماعة Airpods 3:

إمكانية تركيب أو نزع الطرف المصنوع من السيليكون عن السماعة، يأتي طرف السيليكون منفرداً لأول مرة. تقنية الاستماع بالصوت المحيطي بزاوية 360 درجة. حافظة السماعة تدعم الشحن اللاسلكي.

عيوب سماعة Airpods 3: