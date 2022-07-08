تعتبر قناة طيور الجنة هي واحدة من أهم وأفضل قنوات الأطفال في الوطن العربي والتي يبحث العديد من الأمهات عن التردد الخاص بها حيث تقوم بتقديم محتوى مفيد والعديد من الأناشيد والبرامج الترفيهية والدينية للأطفال بالإضافة إلى الأغاني والأعمال الرائعة التي تناسب كل الفئات العمرية ويرجع ذلك إلى تنوع المحتوى والبرامج والأناشيد الدينية والتي تحث على القيم والمبادئ واحترام الكبير والعطف على الصغير والرفق بالحيوانات والاعتناء بالنفس، ومع قدوم العطلة الصيفية يفضل الأمهات انشغال أطفالهم ببرامج وقنوات مفيدة وتقديم محتوى موثوق به، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم تردد قناة طيور الجنة الجديد بجودة HD علي النايل والعرب سات 2022.

تردد قناة طيور الجنة الجديد

تردد قناة طيور الجنة الجديد على النايل سات:

التردد: 11258H.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة طيور الجنة الجديد على عرب سات:

التردد: 11310.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل التصحيح: 4/3.

تردد قناة طيور الجنة الجديد على سهيل سات:

التردد: 11310.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

خطوات ضبط تردد قناة طيور الجنة الجديد

يمكن تنزيل قناة طيور الجنة علي أجهزة الرسيفر المنزلي من خلال القيام بالخطوات التالية:

الضغط على القائمة الرئيسية والدخول إلى الإعدادات.

تحديد التثبيت اليدوي.

إدخال التردد الجديد لقناة طيور الجنة.

ضبط معدل الترميز وعامل تصحيح الخطأ.

الضغط على حفظ والبحث عن القناة ضمن مجموعة القنوات الموجودة.

مميزات قناة طيور الجنة

تتميز قناة طيور الجنة للأطفال بالعديد من المميزات وهي:

قناة مجانية تماماً ولا يحتاج المشاهد إلى دفع أي اشتراكات شهرية

تبث قناة طيور الجنة برامجها على مدار 24 ساعة دون أن قطاع أو تشويش

تذيع برامج ترفيهه وأناشيد ممتعة للأطفال.

نبذة عن قناة طيور الجنة

تأسست قناة طيور الجنة عام 2008 وتم إطلاقها من القمر الصناعي النايل سات وكانت تعتمد على فريق مكون من الأطفال لذلك لاقت القناة في البداية تفاعل كبير من المشاهدين وبعد فترة بدأت إدارة القناة برئاسة رئيس مجلس الإدارة خالد مقداد بالإعلان عن انطلاق مجموعة قنوات باللغة التركية والإنجليزية والفرنسية على اليوتيوب وهو مؤسس فرقة طيور الجنة في عمان والذي اشتهر هو وعائلته المكونة من الطفلة جنى والطفلين عصومي ووليد والطفلين التؤام جاد وإياد، حيث أوجد فريق العمل هذا جو عائلي مميز وجذاب ونال على رضا وإعجاب الأطفال اللذين شعروا بأجواء أسرية بها مرح وفرحة وسعادة.