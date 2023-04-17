تردد قناة القاهرة الإخبارية 2023 وطريقة تنزيلها على الرسيفر

يرغب الكثير من المواطنين في ضبط تردد قناة القاهرة الإخبارية على أجهزة الرسيفر الخاص بهم، وذلك لمتابعة أحد أهم القنوات الفضائية المصرية في الوقت الحالي، والتي تقوم بتغطية جميع الأخبار السياسية والاقتصادية والرياضية، سواء على المستوى المحلي أو العالمي، مما جعلها تجذب عدد كبير من المتابعين خلال فترة زمنية قصيرة.

تردد قناة القاهرة الإخبارية

استطاعت القناة أن تستحوذ على متابعة عدد كبير من المتابعين خلال الفترة الأخيرة، على الرغم من حداثة عهدها، حيث تم افتتاحها بشكل رسمي خلال شهر أكتوبر 2022، وتعتبر القناة خطوة مهمة في تناول القضايا الدولية، حيث تقدم القناة محتوى إخباري متنوع وقوي من مصر والمنطقة العربية والعالم، والتي يجعلها أحد أفضل القنوات الإخبارية في الوطن العربي خلال الفترة الأخيرة، وتبث القناة برامجها على القمر الصناعي نايل سات على التردد التالي:

قمر صناعي: نايل سات.

التردد: 11747.

الاستقطاب: عمودي.

تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

طريقة تنزيل القناة على الرسيفر

يمكنكم ضبط تردد قناة القاهرة الإخبارية وتنزيلها على جهاز الريسيفر بكل سهولة، وذلك عن طريق إتباع الخطوات الآتية:

الضغط على زر Menu الموجود في ريموت التحكم.

اضغط على خيار التركيب.

اضغط على خيار قائمة الترددات.

اضغط على زر إضافة تردد.

أكتب تردد القناة وباقي البيانات المطلوبة في المكان المخصص.

اضغط على موافق.

اضغط على زر بحث.

سوف يتم البدء في تنزيل القنوات.

اضغط نعم على رسالة حفظ نتيجة البحث.