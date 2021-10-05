تردد قناة الرياضية المغربية الناقلة لمباراة المغرب وغينيا تصفيات كاس العالم

ارتفع البحث حول تردد قناة الرياضية المغربية الناقلة لمباراة منتخب المغرب وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم قطر 2022 ابتدآ من الصباح، نظراً لأهمية المباراة لدي الجماهير المغربية التي تأمل في تحقيق الانتصار في المباراة الهامة في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم في مطلع العام القادم، حيث يتم نقل المباراة على الهواء مباشرة على قناة الرياضية المغربية الثالثة والتي تقوم بنقل العديد من البطولات المحلية والدولية في المغرب.

تردد قناة الرياضية المغربية الناقلة لمباراة المغرب وغينيا بيساو

يمكنكم استقبال تردد قناة الرياضية المغربية arryadia 3 التي تنقل مباراة المنتخب الوطني المغربي ضد نظيره غينيا بيساو عن طريق تسجيل بيانات التردد الجديد الذي تم تحديثه مؤخراً كالتالي:



القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

التردد: 11476.

كما يمكنكم أيضاً استقبال إشارة بث قناة الرياضية المغربية على القمر الصناعي نايل سات أيضاً عن طريق التالي:

التردد: 11157.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 2000.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد 11513 القمر الصناعي نايل سات الاستقطاب عمودي معدل الترميز 27500

موعد مباراة المغرب وغينيا بيساو

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة بدء لقاء المنتخب الوطني المغربي ضد عينيا بيساو الذي ينطلق يوم الأربعاء الموافق 7 أكتوبر 2021، في التوقيتات التالية:

تذاع المباراة بتوقيت المغرب في تمام الساعة الثامنة مساءا.

تنقل المباراة بتوقيت السعودية الساعة العاشرة.

تذاع المباراة بتوقيت مصر الساعة التاسعة مساءا.

تشكيل المنتخب الوطني المغربي ضد عينيا

بدأ المنتخب المغربي في الاستعدادات الأخيرة قبل خوض اللقاء المرتقب واستقر المدير الفني للمنتخب الوطني على التشكيلة الأساسية التي تخوض المباراة حسب توقعات الخبراء والتي تضم في حراسة المرمى ياسين بونو، والدفاع سفيان الكرواني، غانم سايس، نايف أكرد، أشرف حكيمي، وفي خط الوسط فيصل فجر، سفيان أمرابط، سليم أملاح، والهجوم منير المحمدي، ريان مايي، اشرف بن شرقي.

ونذكركم بتردد قناة ssc الناقلة لمباراة السعودية واليابان في تصفيات كاس العالم وتردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة مصر وليبيا وتردد قناة أبوظبي الرياضية الناقلة لمباراة سوريا وكوريا في الجولة الثالثة لمباريات تصفيات كاس العالم قطر 2022.

إلى هنا وصلنا إلى ختام شرح تردد قناة الرياضية المغربية الناقلة لمباراة منتخب المغرب وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2022.