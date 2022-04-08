قد يجد البعض صعوبة في تحميل عدد من التطبيقات التي يستخدمها على الهاتف إلى جهاز الكمبيوتر الخاص به، بحيث أن كثير من التطبيقات والألعاب والبرامج المختلفة التي يتم تنزيلها على الكمبيوتر تكون ليست بنفس جودة نفس هذه التطبيقات على الهاتف المحمول، وذلك لأن مطور تلك التطبيقات قام بتطويرها على الهاتف فقط ولم يقم بذلك لدى النسخ المتاحة على الكمبيوتر.

وهذا ما يجعل الكثير يتساءل عبر المنصات المختلفة عن كيفية تحميل تطبيقات بلاي ستور على جهاز الكمبيوتر مع الحرص على أن تكون بنفس جودها على الهاتف، وسنتناول أفضل الطرق التي تمكنك من الحصول على كل تلك التطبيقات على جهاز الكمبيوتر وبنفس جودتها على الهاتف من خلال متجر بلاي.

كيفية تحميل تطبيقات بلاي ستور على الكمبيوتر؟

• في البداية عليك البحث عن Nox Player في محرك بحث جوجل، ليظهر بعدها أمامك قائمة بالنتائج قم بالضغط على الخيار الأول لتتمكن من فتح Nox Player الأصلي.

• فور الضغط على الخيار الأول سيظهر أمامك Nox Player وسيتم فتح الصفحة الرسمية التي يظهر فيها الزر المسئول عن التحميل.

• قم بالضغط على زر التحميل وانتظر لبعض الثواني ليتم تحميله إلى جهازك.

• عند الانتهاء من التحميل قم بفتحه على جهازك بحيث ستجده في التنزيلات الخاصة بالجهاز، قم بالضغط عليه لإتمام عملية التثبيت.

• بعد الانتهاء من التثبيت قم بعدها بفتحه من خلال زر البدء start.

• فور البدء سيطلب منك تسجيل الدخول من خلال البريد الإلكتروني الخاص بحسابك على جوجل ومن ثم إدخال الباس ورد.

• فور إتمام الخطوات المطلوبة لإتمام عملية الدخول في Nox Player سيصبح بإمكانك البدء في البحث وتحميل أي تطبيق ترغب فيه إلى جهازك الكمبيوتر.

• لكي تتمكن بعدها من الحصول على أي تطبيق ترغب فيه من بلاي ستور، عليك فتح برنامج Nox Player الذي سبق تثبيته وقم بالضغط بعدها على تطبيق App Center الظاهر أمامك باللون الأخضر.

• ستظهر أمامك صفحة تحوي العديد من التطبيقات المختلفة والبرامج والألعاب المتنوعة قم بالضغط على أيًا من تلك التطبيقات للتمكن من إظهار صندوق محرك البحث الخاص بمتجر جوجل بلاي.

• وبالتالي التمكن من البحث عن أي تطبيق ترغب فيه من خلال كتابة اسم التطبيق في محرك البحث، ومن ثم اختيار التطبيق والضغط على زر التثبيت ليتم تحميله على جهازك الكمبيوتر وفي ثواني معدودة.