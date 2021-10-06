تحذير عاجل لمستخدمي هواتف أندرويد من خطر GriftHorse وجوجل تحذف 150 تطبيق بسببه

أطلق الفريق الأمني Zimperium تحذيراً عاجلاً لجميع مستخدمي هواتف أندرويد من تهديد خطير جديد ونوع حديث من البرامج الخبيثة تدعي GriftHorse، وهذا الخطر بالفعل كلف البعض الملايين من العملات المالية المختلفة، حيث أن هذا النوع من التهديد يعمل على اقتحام الحسابات البنكية، ونجح فعلياً في إصابة واختراق ملاينن الأجهزة، وورط آلاف المستخدمين في اشتراكات باهظة دون علم منهم.

تحذير عاجل لمستخدمي هواتف أندرويد من خطر GriftHorse

ويتسلل GriftHorse لاختراق الأجهزة من خلال التطبيقات الشهيرة والموجودة في المتاجر الرسمية، وبمجرد قيام المستخدم بتثبيت التطبيق الذي يحتوي على هذا البرنامج الخبيث، يتم إرسال تنبيهات لهم بالفوز بجائزة من خلال نوافذ جديدة وبشكل سريع وكثير، مما يجعل المستخدم يقبل ويضغط على هذه النوافذ لإيقافها وهنا تبدأ عملية الإختراق.

وحذر الفريق الأمني من قبول أو الضغط على هذه الرسائل الزاعمة بمنح المستخدم جائزة، لأنها تقوم بتوجيه الضحية إلى صفحة ويب جديدة، ويطلب منه كتابة رقم هاتفه، ولا يظهر للمستخدم أي عمليات سرقة أو احتيال على المدى القصير لأنها هذه العملية تستمر لشهور وعلى المدى البعيد حتى يتم تنفيذ عملية السرقة، وهذا هو التكتيك الذي يعمل به القراصنة أو المحتالين لسرقة أموال المستخدمين.

وتم إبلاغ جوجل بهذه التطبيقات المصابة بهذا البرنامج الجديد الخبيث المعروف باسم GriftHorse، وقامت بالفعل بحذف ما يقرب من 150 تطبيق، وطالبت المستخدمين بحذفها فوراً، وفيما يلي أبرز التطبيقات الشهيرة التي أصيبت بـGriftHorse، وعدد مرات تحميلها.

اقرأ أيضاً:

التطبيق المصاب عدد مرات التحنميل Handy Translator Pro مليون عملية تنزيل Heart Rate and Pulse Tracker 500 ألف Bus – Metrolis 2021 500 ألف Fingerprint Changer 500 ألف Bus Driving Simulator 500 ألف OFFRoaders – Surviv 500 ألف Amazing Video Editor 500 ألف Horoscope : Fortune 100 ألف SnapLens – Photo Translator 100 ألف

وبلغت أعداد ضحايا هذا البرنامج الخبي نحو 10 مليون ضحية حول العالم، وسرقة الملايين من عملة اليورو من المستخدمين.