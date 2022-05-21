بها برنامج التجسس Facestealer.. تحذير عاجل من تطبيقات أندرويد خطيرة يجب حذفها فوراً

حالة من التأهب بين مستخدمي أندرويد، وذلك بعد اكتشاف مئات التطبيقات التي وصفت بالخطيرة، والموجودة في جوجل بلاي، تقوم بالتجسس على المستخدمين وتسرق كلمات المرور، وبعض المعلومات الهامة والحيوية الأخرى عن المستخدمين، حيث تم اكتشاف ما يزيد عن 200 تطبيق في جوجل بلاي تم تحميلها من المستخدمين وتحتوي على برامج ضارة.

تطبيقات أندرويد خطيرة يجب حذفها فوراً

وأبرز هذه التطبيقات الضارة التي تم تحميلها أكثر من 100 ألف مرة، هي تطبيقات تتعلق بتحرير الصور واللياقة البدنية وVPN، وعن نوعية البرامج الضارة الموجودة في تلك التطبيقات، قال الخبراء أنها تحتوي على برنامج التجسس الشهير Facestealer، وهذا البرنامج تم اكتشافه للمرة الأولى عام 2021، وهو قادر على اختراق حسابات الفيس بوك أثناء الدخول إليها.



كما أن برنامج التجسس الضار Facestealer تتمثل خطورته في جمع معلومات شخصية عن المستخدمين، وجمع ملفات تعريف الإرتباط بالفيس بوك، ويتم استخدام هذه المعلومات بعد ذلك من قبل المحتالين، في عمليات الإحتيال على الهوية، كما تم اكتشاف أكثر من 40 تطبيق آخر موجودة في Play Store، ولذلك يجب حذف هذه التطبيقات فوراً.

وحول أبرز التطبيقات الضارة التي تم التحذير منها وتحتوي على برنامج التجسس Facestealer فقد جاءت كما يلي.

Daily Fitness OL.

Enjoy Photo Editor.

Panorama Camera.

Photo Gaming Puzzle.

Swarm Photo.

Business Meta Manager.



كما يجب على المستخدم البحث والتعمق قبل تحميل أي تطبيق، والتحقق من المراجعات والإضطلاع على المراجعات السلبية، والتمهل قبل تنزيل أي تطبيق.

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