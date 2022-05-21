بها برنامج التجسس Facestealer.. تحذير عاجل من تطبيقات أندرويد خطيرة يجب حذفها فوراً

إسلام عوض

حالة من التأهب بين مستخدمي أندرويد، وذلك بعد اكتشاف مئات التطبيقات التي وصفت بالخطيرة، والموجودة في جوجل بلاي، تقوم بالتجسس على المستخدمين وتسرق كلمات المرور، وبعض المعلومات الهامة والحيوية الأخرى عن المستخدمين، حيث تم اكتشاف ما يزيد عن 200 تطبيق في جوجل بلاي تم تحميلها من المستخدمين وتحتوي على برامج ضارة.

بها برنامج التجسس Facestealer.. تحذير عاجل من تطبيقات أندرويد خطيرة يجب حذفها فوراً

تطبيقات أندرويد خطيرة يجب حذفها فوراً

وأبرز هذه التطبيقات الضارة التي تم تحميلها أكثر من 100 ألف مرة، هي تطبيقات تتعلق بتحرير الصور واللياقة البدنية وVPN، وعن نوعية البرامج الضارة الموجودة في تلك التطبيقات، قال الخبراء أنها تحتوي على برنامج التجسس الشهير Facestealer، وهذا البرنامج تم اكتشافه للمرة الأولى عام 2021، وهو قادر على اختراق حسابات الفيس بوك أثناء الدخول إليها.
بها برنامج التجسس Facestealer.. تحذير عاجل من تطبيقات أندرويد خطيرة يجب حذفها فوراً 1 21/5/2022 - 8:36 ص
كما أن برنامج التجسس الضار Facestealer تتمثل خطورته في جمع معلومات شخصية عن المستخدمين، وجمع ملفات تعريف الإرتباط بالفيس بوك، ويتم استخدام هذه المعلومات بعد ذلك من قبل المحتالين، في عمليات الإحتيال على الهوية، كما تم اكتشاف أكثر من 40 تطبيق آخر موجودة في Play Store، ولذلك يجب حذف هذه التطبيقات فوراً.

وحول أبرز التطبيقات الضارة التي تم التحذير منها وتحتوي على برنامج التجسس Facestealer فقد جاءت كما يلي.
Daily Fitness OL.
Enjoy Photo Editor.
Panorama Camera.
Photo Gaming Puzzle.
Swarm Photo.
Business Meta Manager.
بها برنامج التجسس Facestealer.. تحذير عاجل من تطبيقات أندرويد خطيرة يجب حذفها فوراً 2 21/5/2022 - 8:36 ص

احذر .. برنامج خطير يهدد الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد

لمستخدمي الاندرويد.. خبراء الامن يحذرون من تحميل هذا التطبيق الخطير

كما يجب على المستخدم البحث والتعمق قبل تحميل أي تطبيق، والتحقق من المراجعات والإضطلاع على المراجعات السلبية، والتمهل قبل تنزيل أي تطبيق.

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إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.


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تعليق 1
  1. غير معروف يقول

    اله يجزيك كل خير اخي شكرا علا التحذير

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