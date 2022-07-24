بمواصفات ممتازة.. هونر تطلق هاتف الفئة الاقتصادية المطور Honor X8 5G

أعلنت شركة هونر Honor عن هاتفها الذكي Honor X8 5G والذي يعد أحدث إصداراتها من سلسلة X حيث إن هاتف Honor X8 5G هو النسخة الأحدث والتي تدعم شبكة الجيل الخامس من إصدار Honor X8 الذي تم إصداره في شهر مارس من العام الجاري. وكما ذكر موقع gsmarena التقني بعضاً من مواصفات هذا الهاتف نتناولها في هذا المقال.

مواصفات هاتف Honor X8 5G الجديد

يأتي هاتف هونر Honor X8 5G، بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.5 بوصة، وتصل دقتها إلي 720 × 1600 بكسل، وتدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية.

يدعم الهاتف شبكات الجيل الخامس 5G.

يعمل هاتف Honor X8 5G بمعالج كوالكوم من نوع Snapdragon 480+، المطور بدقة تصنيع 6 نانومتر.

الهاتف مدعوم بذاكرة وصول عشوائي سعتها 6 جيجابايت رام، وذاكرة تخزين داخلية سعتها 126 جيجابايت، غير قابلة للتوسعة.

هاتف Honor X8 5G مزود بكاميرا خلفية رباعية الأساسية منها تعمل بدقة 48 ميجا بكسل، مزودة بعدسة فائقة السرعة تعمل بدقة 5 ميجا بكسل وعدسة لاستشعار العمق تبلغ دقتها 2 ميجا بكسل، وعدسة أخرى للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجا بكسل.

كاميرا السيلفي الأمامية لالتقاط الصور والفيديوهات بدقة 8 ميجا بكسل.

يحمل الهاتف بطارية سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة و تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 22.5 وات.

الهاتف يعمل بواجهة مستخدم Magic UI 4.2، المرتكزة على نظام تشغيل الهاتف وهو أندرويد 11.