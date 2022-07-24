بص في تلفونك واحذفها فوراً.. الجوكر المدمر يضرب من جديد وGoogle تحذف 50 تطبيق من متجر Play بهم فيروسات شديدة الخطورة
قامت شركة جوجل بحذف نحو 50 تطبيق جديد من متجرها “بلاي”، وذلك بعد أن رصدت الشركة العديد من البرامج الضارة، والتي وصفت بأنها شديدة الخطورة، وكان أخطر هذه البرامج الضارة هو فيروس الجوكر المدمر، ولذلك نصح خبراء الأمن السيبراني جميع مستخدمي هواتف الأندرويد بالبحث عن هذه التطبيقات وحذفها فورا حال وجودها على هواتفهم.
جوجل تحذف 50 تطبيق من متجر بلاي
وأشار خبراء الأمن السيبراني إلى أن أي مستخدم يُبقي على هذه التطبيقات بهاتفه فإنه سيواجه عواقب وخيمة، وأخفها سرقة بياناته الشخصية، والخطير في هذه التطبيقات أنه بمجرد قيام المستخدم بتثبيتها على هاتفه يقوم فيروس الجوكر بتثبيت برامج تجسس مخفية، ومن أبرز هذه البرامج إقحام المستخدم في اشتراكات شهرية باهظة الثمن دون علم مالك الجهاز.
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كما يوجد برامج أخرى ضارة بداخل هذه التطبيقات، مثل Coper الذي له القدرة على اعتراض أي رسالة نصية أو صوتية، بل وله القدرة على إرسال رسائل دون علم صاحب الجهاز، كما أن هذا البرنامج يلغي قفل الشاشة ويسمح للهاكرز بالدخول إلى الهاتف والتحكم فيه وتنفيذ أوامر تضر صاحب الهاتف.
وجاءت قائمة التطبيقات التي حذفتها جوجل من متجر بلاي وحذرت منها كما يلي:
-
Simple Note Scanner.
-
Universal PDF Scanner.
-
Private Messenger.
-
Premium SMS.
-
Smart Messages.
-
Text Emoji SMS.
-
Blood Pressure Checker.
-
Funny Keyboard.
-
Memory Silent Camera.
-
Custom Themed Keyboard.
-
Light Messages.
-
Themes Photo Keyboard.
-
Send SMS.
-
Themes Chat Messenger.
-
Instant Messenger.
-
Cool Keyboard.
-
Fonts Emoji Keyboard.
-
Mini PDF Scanner.
-
Smart SMS Messages.
-
Creative Emoji Keyboard.
-
Fancy SMS.
-
Fonts Emoji Keyboard.
-
Personal Message.
-
Funny Emoji Message.
-
Magic Photo Editor.
-
Professional Messages.
-
All Photo Translator.
-
Chat SMS.
-
Smile Emoji.
-
Wow Translator.
-
All Language Translate.
-
Cool Messages.
-
Blood Pressure Diary.
-
Chat Text SMS.
-
Hi Text SMS.
-
Emoji Theme Keyboard.
-
iMessager.
-
Text SMS.
-
Camera Translator.
-
Come Messages.
-
Painting Photo Editor.
-
Rich Theme Message.
-
Quick Talk Message.
-
Advanced SMS.
-
Professional Messenger.
-
Classic Game Messenger.
-
Style Message.
-
Private Game Messages.
-
Timestamp Camera.
-
Social Message.