بتصميم منحني.. سامسونج تكشف أول شاشة ألعاب بدقة 4K و240 هرتز

كشفت شركة سامسونج Samsung، عن أحدث إصداراتها من شاشات المخصصة للألعاب، من بينها أصغر من شاشة الألعاب المنحنية Odyssey Neo G8، وهي أول شاشة بدقة 4K و240 هرتز في العالم، التي من المقرر الإعلان عنها رسميا من خلال معرض CES 2022 قريباً.

وبحسب ما ذكره موقع “gsmarena” التقني، تأتي شاشة سامسونج Odyssey Neo G8، بقياس32 بوصة، ، تتميز بانحناء 1000 قطر، وتتمتع بسطوع يبلغ 2000 شمعة في المتر المربع ويعد بجودة صورة رائعة من خلال لوحة Quantum Mini-LED.

مواصفات شاشة سامسونج Odyssey Neo G8

وتمتاز شاشة Odyssey Neo G8، بإضاءة خلفية من نوع Quantum Mini LED، يستخدم نظام الإضاءة الخلفية المصغرة LED بحجم 1/40 أقل من حجم وحدات LED التقليدية، بفضل تقنيات Quantum Matrix و Quantum HDR 2000 من سامسونج.

ويمكن لشاشة سامسونج تحقيق ما يصل إلى 2000 شمعة في المتر المربع من ذروة السطوع في محتوى HDR مع تعديل 4096 خطوة للإضاءة الخلفية.

وتدعم شاشة سامسونج Odyssey Neo G8 أيضا منفذي HDMI 2.1 ووصلة DisplayPort 1.4 واحدة، وستعمل ميزة +Auto Source Switch على تغيير المصادر تلقائيا عند تشغيل جهاز متصل.

وتقوم ميزة CoreSync بضبط إضاءة RGB على الجزء الخلفي من الشاشة لتتناسب مع محتويات الشاشة.

مواصفات شاشة سامسونج Smart Monitor M8