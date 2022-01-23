انطلاق ميزة جديدة لواتساب.. ومفاجأة سارة لهؤلاء المستخدمين

يعمل تطبيق واتساب على ميزة جديدة تعطي مفاجأة سارة لهؤلاء المستخدمين، حيث أتاح ميزة لمستخدميه ترحيل محفوظات المحادثات من أندرويد إلى آيفون ،وكان الكشف عن هذه الميزة لأول مرة في أحدث إصدار تجريبي من واتساب، والذي يحمل رقم 22.2.74 الخاص بهواتف الآيفون، والإصدار التجريبي رقم 2.21.20.11 لهواتف الأندرويد.

ميزة واتساب الجديدة

ويشير كلا التحديثين إلى ميزة أتاحت نقل محادثات واتساب من أندرويد إلى آيفون باستخدام تطبيق move to ios، كما شارك موقع واينت إنفو بعض لقطات الشاشة التي توضح الشكل الذي ستبدو عليه هذه الميزة، كما سيطلب واتساب الإذن قبل بدء عملية محفوظات الدردشة، بعد ذلك سيطلب من المستخدم بقاءه مفتوحًا أثناء عملية الترحيل.

وكان واتساب بدأ الأول في السماح لمستخدميه بترحيل سجل الدردشة الخاص بهم من آيفون لهواتف سامسونج في شهر سبتمبر أيلول 2021، ثم وسع عملية النقل ليشمل هواتف غوغل بيكسل وأجهزة أندرويد الأخرى.

وتتطلب عملية الترحيل توفر اتصال بالإنترنت سواء كان ذلك على شبكة واي فاي أو بيانات الهاتف، حيث يعد واتساب التابع لشركة ميتا تطبيق المراسلات الأكثر انتشارًا عالميًا، حيث يستخدمه أكثر من ملياري شخص حول العالم.

والجدير بالذكر أن واتساب قد أتاح بعد طول انتظار ميزة تجعله يعمل بدون إنترنت، حيث تسمح هذه الميزة بربط الحساب بجهاز ثانٍ مثل الكمبيوتر، وإرسال واستقبال الرسائل دون الحاجة اتصال الهاتف الأساسي بالإنترنت.