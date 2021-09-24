المسلسل الهندي ” على قيد الحياة ” موعد العرض والإعادة على mbc bollywood

اعلنت قناة ام بي سي بولييود المتخصصة في عرض الدراما الهندية مسلسلات وأفلام عن عرضها للمسلسل الجديد على قيد الحياة بدءاً من يوم الأحد 26 سبتمبر 2021 على شاشاتها .

مواعيد مسلسل على قيد الحياة على mbc bollywood

يعرض المسلسل يومياً من الاحد الة الخميس بالاضافة الى حلقات مجمعة كل يوم سبت ( جميع حلقات الاسبوع 5 حلقات متتالية ) في المواقيت الآتية :

على قيد الحياة توقيت جرينتش توقيت الجزائر توقيت مصر توقيت السعودية توقيت الإمارات العرض 5 عصراً 6 مساءاً 7 مساءاً 8 مساءاً 9 مساءاً الإعادة الأولي 10.30 مساءاً 11.30 مساءاً 12.30 بعد منتصف الليل 1.30 صباحاً 2.30 صباحاً الإعادة الثانية 6 صباحاً 7 صباحاً 8 صباحاً 9 صباحاً 10 صباحاً حلقات مجمعة متتالية ( 5 حلقات ) 2.30 صباحاً 3.30 صباحاً 4.30 صباحاً 5.30 صباحاً 6.30 صباحاً

ملخص فكرة وقصة المسلسل

يجمع القدر بين كاهاني وصديق طفولتها يوج بعد أن فرقهما حادث سير وقع منذ 15 عاما. يهدد ثاكور كاهاني بإيذاء أخوتها في حال رفضت الزواج منه.

تردد قناة mbc bollywood

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