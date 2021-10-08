المسلسل التركي ” العهد ” موعد العرض والإعادة على قناة كوين ألوان

مسلسل العهد واحد من اشهر المسلسلات الاكشن التركية , ولهذا اختارته القناة الجديدة كوين ألوان كواحد من المسلسلات التى تذاع مع بداية بث القناة , التى إنطلقت صباح اليوم الجمعة 8 أكتوبر 2021 م , حيث تم تحويل قناة كوين افلام الى كوين ألوان لتتخصص في بث الدراما التركية مدبلجة الى العربية.

مواعيد مسلسل العهد على كوين ألوان

يعرض المسلسل يومياً

العرض :

10.30 صباحاً بتوقيت جرينتش

11.30 صباحاً بتوقيت دول المغرب العربي

12.30 ظهراً بتوقيت مصر

1.30 ظهراً بتوقيت السعودية والعراق

2.30 ظهراً بتوقيت الإمارات

الإعادة :

11.30 مساءاً بتوقيت جرينتش

12.30 بعد منتصف الليل بتوقيت دول المغرب العربي

1.30 بعد منتصف الليل بتوقيت مصر

2.30 بعد منتصف الليل بتوقيت السعودية والعراق

3.30 بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات

معلومات عن مسلسل العهد

الاسم الرسمي للمسلسل Söz

المسلسل انتاج 2017 – 2019

المسلسل دراما – حرب – أكشن

عدد المواسم : 3

عدد الحلقات : 84

ملخص قصة المسلسل :

تدور أحداث المسلسل حول العسكري التركي يافوز كاراسو قائد فريق القوات الخاصة، والذي قام بتمثيل دوره الممثل تولغا ساريتاش، وعن قيادته لفريق القوات الخاصة مع نخبة من العساكر للقضاء على الإرهابيين الذين يتربصون بتركيا والقضاء على زعيمهم المدعو جولاق، ويسلط المسلسل الضوء على معاناة العساكر في حياتهم الزوجية والعاطفية، وعن العهد الذي قطعه كل منهم على نفسه بخدمة وطنه ودينه حتى النفس الأخير.

تردد قناة كوين ألوان Queen alwan

القمر : النايل سات 7 غرب .

التردد : 11595

والتردد 11602 .

الاستقطاب : عمودي V .

معدل الترميز : 27500 .

** علماً بأن هذه التردد حزمة شرقية وسيتم تحويل القناة الى الحزمة العامة بترددات جديدة بدءاً من 23 أكتوبر الجاري وهو تردد 10853 افقي .