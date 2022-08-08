الفيلم الكوري carter (2022) سهرة الاربعاء على قناة الفجر الجزائرية
لمحبي الدراما والافلام الكورية أعلنت قناة الفجر الجزائرية عن عرضها للفيلم الكوري كارتر على شاشتها في سهرة الاربعاء الموافق 10-8-2022 م , وهو فيلم حديث من انتاج عام 2022 م.
موعد عرض فيلم carter على الفجر الجزائرية
21.30 التاسعة والنصف مساءاً بتوقيت جرينتش.
22.30 العاشرة والنصف مساءاً بتوقيت الجزائر.
23.30 الحادية عشر والنصف مساءاً بتوقيت مصر.
00.30 الثانية عشر والنصف بعد منتصف الليل بتوقيت السعودية.
01.30 الواحدة والنصف بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات.
معلومات عن فيلم carter 2022
- انتاج كوريا الجنوبية وتوزيع نتفلكس
- عرض لأول مرة في 5 أغسطس 2022
- مدة الفيلم 132 دقيقة
- نوع الفيلم : اثارة – حركة – تشويق
- ملخص قصة الفيلم :
يستيقظ رجل ليجد نفسه فاقدًا للذاكرة… وبناء على توجيهات صوت غامض يصدر عن جهاز مزروع في أذنه، ينطلق في مهمّة إنقاذ رهينة محفوفة بالمخاطر.
تردد قناة الفجر الجزائرية
- القمر الصناعي : نايلسات 7 درجات غرباً
- التردد 11564
- الاستقطاب : افقي H
- معدل الترميز 27500
- حزمة عامة