الفيلم الكوري carter (2022) سهرة الاربعاء على قناة الفجر الجزائرية

لمحبي الدراما والافلام الكورية أعلنت قناة الفجر الجزائرية عن عرضها للفيلم الكوري كارتر على شاشتها في سهرة الاربعاء الموافق 10-8-2022 م , وهو فيلم حديث من انتاج عام 2022 م.

موعد عرض فيلم carter على الفجر الجزائرية

21.30 التاسعة والنصف مساءاً بتوقيت جرينتش.

22.30 العاشرة والنصف مساءاً بتوقيت الجزائر.

23.30 الحادية عشر والنصف مساءاً بتوقيت مصر.

00.30 الثانية عشر والنصف بعد منتصف الليل بتوقيت السعودية.

01.30 الواحدة والنصف بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

معلومات عن فيلم carter 2022

انتاج كوريا الجنوبية وتوزيع نتفلكس

عرض لأول مرة في 5 أغسطس 2022

مدة الفيلم 132 دقيقة

نوع الفيلم : اثارة – حركة – تشويق

ملخص قصة الفيلم : يستيقظ رجل ليجد نفسه فاقدًا للذاكرة… وبناء على توجيهات صوت غامض يصدر عن جهاز مزروع في أذنه، ينطلق في مهمّة إنقاذ رهينة محفوفة بالمخاطر.

تردد قناة الفجر الجزائرية