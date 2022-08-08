تقنية

الفيلم الكوري carter (2022) سهرة الاربعاء على قناة الفجر الجزائرية

محمد عبد الرازق

لمحبي الدراما والافلام الكورية أعلنت قناة الفجر الجزائرية عن عرضها للفيلم الكوري كارتر على شاشتها في سهرة الاربعاء الموافق 10-8-2022 م , وهو فيلم حديث من انتاج عام 2022 م.

موعد عرض فيلم carter على الفجر الجزائرية

21.30 التاسعة والنصف مساءاً بتوقيت جرينتش.

ظهور قناة الفجر الجزائرية على تردد جديد على نايل سات

احدث تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد لمتابعة باقة متنوعة من المسلسلات أهمها قيامة عثمان

22.30 العاشرة والنصف مساءاً بتوقيت الجزائر.

23.30 الحادية عشر والنصف مساءاً بتوقيت مصر.

00.30 الثانية عشر والنصف بعد منتصف الليل بتوقيت السعودية.

01.30 الواحدة والنصف بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

معلومات عن فيلم carter 2022

  • انتاج كوريا الجنوبية وتوزيع نتفلكس
  • عرض لأول مرة في 5 أغسطس 2022
  • مدة الفيلم 132 دقيقة
  • نوع الفيلم : اثارة – حركة – تشويق
  • ملخص قصة الفيلم :

    يستيقظ رجل ليجد نفسه فاقدًا للذاكرة… وبناء على توجيهات صوت غامض يصدر عن جهاز مزروع في أذنه، ينطلق في مهمّة إنقاذ رهينة محفوفة بالمخاطر.

تردد قناة الفجر الجزائرية

  • القمر الصناعي : نايلسات 7 درجات غرباً
  • التردد 11564
  • الاستقطاب : افقي H
  • معدل الترميز 27500
  • حزمة عامة

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر عام1981
خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001
اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .


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