شركة الاتصالات المصرية WE التي تحرص على توفير خدمات مميزة، وهذا وفقا للإستراتيجية التي تتبعها الشركة، حيث أنها تعمل على تشكيل مستقبل خاص بخدمات الاتصالات في جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى أن الشركة تعمل على توفير المواد الأفضل لموظفيها، وسنتناول في هذا التقرير كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير لعام 2022.

طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير

يمكن معرفه فاتورة التليفون عبر طريقتين:

الطريقة الأولي: بالاتصال برقم 19777 ثم أكمل باقي التعليمات للاطلاع على قيمة الفاتورة.

الطريقة الثانية: عبر الدخول إلى موقع المصرية للاتصالات ثم ادخل كود المنطقة ورقم التليفون و انقر على الأيقونة الخاصة بإظهار الفواتير سيتم الانتقال إلى صفحة آخري يعرض فيها قيمة الفاتورة.

كيفية دفع فاتورة التليفون الأرضي

هناك عدد من وسائل الدفع الإلكترونية وأيضا هناك الدفع المباشر عن طريق الذهاب إلى الفرع مباشرة والوسائل الإلكترونية كالتالي:

يمكنك الدفع عبر موقع المصرية للاتصالات.

يمكن سداد قيمة الفاتورة عبر ماكينة ATM للبنك الأهلي المصري أو cib.

يمكن التوجه إلى فرع شركة we أو أحد مكاتب البريد المصري.

ويتاح سداد ودفع الفاتورة عن طريق خدمة فوافون كاش أو خدمة فوري.

وأيضا يمكن سداد الفاتورة عن طريق مصاري أو وسداد وخدماتي و bee.

رقم الإبلاغ عن الأعطال للتليفون الأرضي

هناك رقم مخصص للإبلاغ عن أعطال خاص بشركة we للشكاوى وهو 111 عبر الاتصال من التليفون الأرضي.

موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي

تستطيع دفع فاتورة التليفون حتى يوم 14 من شهر فبراير القادم، وبعد ذلك اليوم تبدأ الشركة بمنع الخطوط الأرضية من إجراء الاتصالات وتسمح فقط بالاستقبال وهذا يبدأ يوم 15 فبراير، وبعد مرور شهر حتى يوم 15 مارس يتم قطع الحرارة نهائيا في حالة عدم دفع الفاتورة و إضافة غرامة تأخير.