افضل تطبيقات لمعرفة استهلاك الإنترنت بجهازك

معرفت استهلاك الإنترنت الخاص بهاتفك أصبح أمر هام لأن هناك العديد من التطبيقات التي تستهلك الإنترنت بشكل كبير كما انا هذآ الأمر سيجعلك توفر من الإنترنت بجهازك وفي هذآ المقال نطرح لكم أبرز وأفضل التطبيقات لمتابعة استهلاك الإنترنت بجهازك.

تطبيق router Chef

يعتبر هذآ التطبيق من أشهر التطبيقات لمعرفة استهلاك الإنترنت بجهازك حيث يوجد بهذا التطبيق العديد من المميزات من أبرزها.

مميزات تطبيق router Chef

معرفه استهلاك الإنترنت الخاص بهاتفك يمكنك اختبار سرعه الإنترنت بجهازك عن طريق التطبيق يمكنك اختبار سرعه البنج عن طريق التطبيق يمكنك التحكم في الأجهزة المتصلة بالشبكة الخاصه بك لاكن يجب عليك تسجيل الدخول بالشبكة في التطبيق لكي تتمكن من هذآ الأمر يدعم التطبيق اللغه العربيه واللغه الانجليزيه

تطبيق GlassWire

يعتبر هذآ التطبيق من التطبيقات المميزه لمعرفة استهلاك الإنترنت بجهازك حيث يمتاز هذآ التطبيق بأنه يعرفك استهلاك الإنترنت اليومي الخاص بك كما يعرفك استهلاك كل تطبيق موجد علي هاتفك للإنترنت.

مميزات تطبيق GlassWire

معرفه استهلاكك اليومي للانترنت الخاص بك معرفه استهلاك كل تطبيق للإنترنت الخاص بك