افضل تطبيقات لمعرفة استهلاك الإنترنت بجهازك

أحمد المصري

معرفت استهلاك الإنترنت الخاص بهاتفك أصبح أمر هام لأن هناك العديد من التطبيقات التي تستهلك الإنترنت بشكل كبير كما انا هذآ الأمر سيجعلك توفر من الإنترنت بجهازك وفي هذآ المقال نطرح لكم أبرز وأفضل التطبيقات لمتابعة استهلاك الإنترنت بجهازك.

افضل تطبيقات لمعرفة استهلاك الإنترنت بجهازك 3 27/4/2022 - 1:33 ص
  • تطبيق router Chef

يعتبر هذآ التطبيق من أشهر التطبيقات لمعرفة استهلاك الإنترنت بجهازك حيث يوجد بهذا التطبيق العديد من المميزات من أبرزها.
مميزات تطبيق router Chef

  1. معرفه استهلاك الإنترنت الخاص بهاتفك
  2. يمكنك اختبار سرعه الإنترنت بجهازك عن طريق التطبيق
  3. يمكنك اختبار سرعه البنج عن طريق التطبيق
  4. يمكنك التحكم في الأجهزة المتصلة بالشبكة الخاصه بك لاكن يجب عليك تسجيل الدخول بالشبكة في التطبيق لكي تتمكن من هذآ الأمر
  5. يدعم التطبيق اللغه العربيه واللغه الانجليزيه

الحل السحري للتوفير من استهلاك باقة الإنترنت، خصوصا عند فتح هوت سبوت للكمبيوتر

افضل تطبيقات لمعرفة استهلاك الإنترنت بجهازك 1 27/4/2022 - 1:33 ص

تطبيق GlassWire

يعتبر هذآ التطبيق من التطبيقات المميزه لمعرفة استهلاك الإنترنت بجهازك حيث يمتاز هذآ التطبيق بأنه يعرفك استهلاك الإنترنت اليومي الخاص بك كما يعرفك استهلاك كل تطبيق موجد علي هاتفك للإنترنت.

  • مميزات تطبيق GlassWire
  1. معرفه استهلاكك اليومي للانترنت الخاص بك
  2. معرفه استهلاك كل تطبيق للإنترنت الخاص بك

افضل تطبيقات لمعرفة استهلاك الإنترنت بجهازك 2 27/4/2022 - 1:33 ص

  • تطبيقات شبكات الاتصال
    يمكنك تحميل تطبيق شبكة الاتصال الخاصة بك مثلاً أن كانت شبكة الاتصال الخاصة بك أو شبكه الواي فاي الخاصة بك we فكل ما عليك هو تحميل تطبيق ماي وي والتسجيل فيه وعن طريقه يمكنك معرفة ومتابعت استهلاك الإنترنت الخاص بك.
Avatar of أحمد المصري
أحمد المصري

دايماً بحاول أقدم كل ما هو جديد ومميز اهتم بأخبار الرياضه والفن هدفي هو وصول مقالاتي إلى أبعد ما يمكن من النجاح في محرك البحث وفي تريند جوجل



اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.