افضل تطبيقات لمعرفة استهلاك الإنترنت بجهازك
معرفت استهلاك الإنترنت الخاص بهاتفك أصبح أمر هام لأن هناك العديد من التطبيقات التي تستهلك الإنترنت بشكل كبير كما انا هذآ الأمر سيجعلك توفر من الإنترنت بجهازك وفي هذآ المقال نطرح لكم أبرز وأفضل التطبيقات لمتابعة استهلاك الإنترنت بجهازك.
- تطبيق router Chef
يعتبر هذآ التطبيق من أشهر التطبيقات لمعرفة استهلاك الإنترنت بجهازك حيث يوجد بهذا التطبيق العديد من المميزات من أبرزها.
مميزات تطبيق router Chef
- معرفه استهلاك الإنترنت الخاص بهاتفك
- يمكنك اختبار سرعه الإنترنت بجهازك عن طريق التطبيق
- يمكنك اختبار سرعه البنج عن طريق التطبيق
- يمكنك التحكم في الأجهزة المتصلة بالشبكة الخاصه بك لاكن يجب عليك تسجيل الدخول بالشبكة في التطبيق لكي تتمكن من هذآ الأمر
- يدعم التطبيق اللغه العربيه واللغه الانجليزيه
تطبيق GlassWire
يعتبر هذآ التطبيق من التطبيقات المميزه لمعرفة استهلاك الإنترنت بجهازك حيث يمتاز هذآ التطبيق بأنه يعرفك استهلاك الإنترنت اليومي الخاص بك كما يعرفك استهلاك كل تطبيق موجد علي هاتفك للإنترنت.
- مميزات تطبيق GlassWire
- معرفه استهلاكك اليومي للانترنت الخاص بك
- معرفه استهلاك كل تطبيق للإنترنت الخاص بك
- تطبيقات شبكات الاتصال
يمكنك تحميل تطبيق شبكة الاتصال الخاصة بك مثلاً أن كانت شبكة الاتصال الخاصة بك أو شبكه الواي فاي الخاصة بك we فكل ما عليك هو تحميل تطبيق ماي وي والتسجيل فيه وعن طريقه يمكنك معرفة ومتابعت استهلاك الإنترنت الخاص بك.