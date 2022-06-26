استرداد حساب جوجل عن طريق رقم الهاتف بكل سهولة

في بعض الأحيان ننسى الرقم السري لحسابات جوجل ومنها gmail وجوجل درايف وربما بعض الملفات أو الصور أو حتى أرقام الهواتف المسجلة لدى الحساب ولا نستطيع الوصول إليها بسبب فقدان الأميل أو اسم الدخول ونرغب بشده في استعادة الحساب بكل ما يحمله من أمور هامه، أولا يجب أن نعرف جميعاً بعض النقاط التي تساهم في الحفاظ على حسابك ومنها إضافة العديد من أرقام الهواتف المحمولة وليس رقم واحد مع الربط بأميل آخر.

استرجاع حساب جوجل في حالة نسيان رقم المرور

أولاً_في حالة نسيان الرقم السري للدخول وتكون على علم بالبريد الإلكتروني فكل ما عليك هو الدخول إلى رابط استرداد حساب جوجل واتبع الخطوات التي سيقوم الموقع بطلبها وهي:-

إن كنت تتذكر الإيميل قم بكتابته أو إن كنت قد قمت من قبل بالدخول عبر نفس جهاز الكمبيوتر أو الهاتف النقال ستجد أن الموقع يتذكر الإيميل تلقائياً.

قم بالضغط على نسيت رقم المرور.

سيقوم الموقع بعرض بعض الخطوات ومنها سيقوم بتخيرك بإرسال رسالة التحقق على هاتفك أو الإيميل البديل الذي قمت مسبقاً وضفته لاسترداد الحساب.

لو قمت باختيار الايميل البديل سيقوم الموقع بعمل خطوات لتحري الأمان ومنها سيقوم بعرض أرقام مثال (49 _77 _90 ) وهي أرقام عشوائية وسيطلب منك الضغط على الرقم الذي وصل إلى بريدك الإلكتروني وليكن على سبيل المثال رقم 49 وسيكون هو الرقم للتحقق من إنك لديك حق الوصول إلى البريد البديل.

من خلال رسائل البريد سيطلب منك بعض خطوات للأمان منها التأكيد على إنك انت من قمت بطلب تغير الرقم السري من خلال 2 أيكونه أحدهما لست أنا والأخرى كنت أنا قم بتأكيد إنك أنت من قمت بطلب ذلك.

اتبع الخطوات حتى تحصل على خطوة تغيير الرقم السري وبعدها التأكيد على أرقام الهاتف والبريد الإلكتروني البديل، وبذلك تكون استرددت الحساب عن طريق الإيميل.

استرجاع حساب جوجل عن طريق رقم الهاتف

في حالة عدم التذكر للرقم السري لحسابك على جوجل فإن أحد الطرق التي تمكنك من استرداد الحساب هو رقم الهاتف المحمول الذي قمت بإضافته إلى الحساب لاسترداد البريد الإلكتروني وكل ما عليك هو اختيار طريقة الاسترداد الهاتف بدلاً من البريد الإلكتروني وتلك هي الخطوات:_