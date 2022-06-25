استراتيجيات الفوز والحصول على مكافآت فورت نايت 2022| ورموز الجزيرة للخرائط

يبحث لاعبي فورت نايت بشكل دائم ومستمر عن استراتيجيات ونصائح الفوز في اللعبة، وتحقيق مزيد من النتائج الإيجابية، والتقدم للمستويات الأعلى، من أجل الحصول على المكافآت والهدايا التي توفرها، والتي تتميز بها عن مثيلاتها من اللعبات الإلكترونية الأخرى، كما يبحث آخرون عن كيفية الحصول على رموز الجزيرة للخرائط الجديدة، وهو ما يساعدهم على فك شفرات بعض الخرائط.

استراتيجيات الفوز

وعن أبرز الاستراتيجيات التي تساعدك على تحقيق الفوز في fortnite والوصول لمستويات متقدمة، فتتمثل:

اختيار منطقة الهبوط:

من الأفضل لك عند الهبوط والقفز بالمظلة من اختيار منطقة غير مأهولة بالسكان لبدء اللعب منها.

البعد عن المستوطنات:

كما يجب عليك أيضًا الابتعاد عن المستوطنات والهياكل الكبيرة، والتي يتم الزحف إليها من قبل اللاعبين، ولن تستطيع التحكم في المواجهة فور الهبوط.

البحث عن الأكواخ:

يجب عليك أيضًا محاولة العثور على مكان مناسب يحتوي على كوخ أو كوخين باتجاه حافة الخريطة، والابتعاد بسرعة عن رؤية المنافس يركض ويستعد للتصويب نحوك.

تتبع الصوت:

يجب عليك تتبع الصوت، لاسيما وأن اللعبة تستخدم الصوت الموجه الذي يحاول إخبارك في الاتجاه الذي يحدث فيه شيء ما، أو يبنئك بقدوم خطو تجاهك.

رموز الجزيرة للخرائط

كما يُمكنك العثور على جميع الخرائط التي لعبتها الشخصيات الشهيرة المؤثرة، وهي رموز وأكواد الجزيرة للخرائط، لمساعدتك على الوصول لهدفك بنجاح، وتتمثل في:

القناص ضد العدّائين: 2588-8205-4315 مطلق النار ضد السيارات: 9310-4285-5390 ضربة واحدة من قوس مستعرض: 1952-0672-1807 لعبة أسلحة الشيطان: 7530-2929-7957

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