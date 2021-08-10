احذر من الخطأ القاتل.. آبل تحذر من خطأ يتم فعله يومياً يتسبب في تدمير الهاتف والبطارية

حذرت شركة آبل الأمريكية أصحاب الهواتف الذكية من ارتكاب الخطأ القاتل، والذي يتسبب في تدمير هاتفك المحمول، وأشارت إلى وجود شكاوى من المستخدمين حول سرعة نفاذ الشحن بشكل سريع، وأشارت إلى هذا الأمر يعود إلى هذا الخطأ الذي يتم ارتكابه من المستخدمين بشكل يومي أثناء عملية الشحن.

آبل تحذر من خطأ يتم فعله يومياً يتسبب في تدمير الهاتف

وقال أبل الأمريكية أن عمر البطارية مرتبط بما يسمى بالعمر الكيميائي لها، وعمر البطارية الكيميائي يبدأ منذ لحظة تصنيعها، وهو عبارة عن مجموعة من العوامل المعقدة، والتي لا يتسع المقام لذكرها الآن، كما أن فاعلية البطارية تقل حينما يقل العمر الكيميائي لها.

وأضاف شركة آبل الأمريكية أنه يجب على المستخدم أن يضيف خاصية Optimized Battery Charging لهاتفه الآيفون، من أجل أن يطيل عمر الجهاز، حيث أن المستخدم يقع في خطأ تفويل البطارية ولا ينزع الشاحن عنها إلا حينما تصل إلى 100%، وأكدت أن هذا الأمر خاطئ.

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وأشارت إلى أن الهاتف يجب أن يتم شحنه إلى 80% فقط، وأن الخاصية المذكورة تقوم بوقف عملية الشحن حينما يصل إلى 80%، وللإستفادة من هذه الخاصية يجب أن أن يكون آيفون الخاص بك محدث على أحدث إصدار وهو iOS 14.7 ، لتتمكن تشغيل الميزة التي توقف عملية الشحن عند الحد المناسب وهو 80% فقط.

نصائح هامة للحفاظ على الهاتف والبطارية

كما أنه هناك نصائح أخرى للحفاظ على الهاتف بشكل عام والبطارية بشكل خاص، وأول هذه النصائح استخدام الشاحن الأصلي للهاتف، وثانيها عدم ترك أي شئ على الهاتف أثناء عملية الشحن، لأن هذا يزيد من حرارة الهاتف مما قد يتسبب في انفجاره، أيضاً يجب نزع الشاحن من الهاتف عند اكتمال عملية الشحن وعدم ترك الهاتف في الشاحن طوال الليل.