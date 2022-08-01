أهم مُميزات هاتف Huawei Mate Xs 2

أعلنت شركة Huawei عن هاتفها الجديد Huawei Mate Xs 2، الذي التي طرحته بتنسيق حصري ومُتميز، وقدمت الشركة هذا الهاتف الذكي كالعادة مع مواصفات عالية الجودة، وفي هذا المقال سنعرض لكم أهم المواصفات الذي حصل عليها هذا الهاتف.

مواصفات Huawei Mate Xs 2

المعالج يأتي هاتف هواوي الجديد Huawei Mate Xs 2 مع معالج مقنع من Snapdragon 888 4G Adreno 660 الشاشة تتوفر شاشة هاتف Huawei Mate Xs 2 بقياسين مختلفين من نوع OLED، تأتي الشاشة في نسختها الأولى بقياس 6.5 بوصة بدقة 1176 × 24800 بكسل، وتأتي النسخة الثانية القابلة للطي بقياس 7.8 بوصة بدقة 2200 × 2480 بكسل مع 424 بكسل. الكاميرا يتوفر هاتف Huawei Mate Xs 2 مع أول كاميرا خلفية ثلاثية، ويأتي بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة f/1.8، بالإضافة إلى كاميرا ثانية بدقة 8 ميجابكسل بفتحة f/2.4، أما الكاميرا الثالثة فهي بدقة 13 ميجابكسل بفتحة f/2.2. كما تدعم الكاميرا الخلفية تدعم العديد من الميزات مثل HDR و Panorama وتدعم وجود فلاش خلفي، ما يميزها في التقاط مقاطع فيديو بجودة عالية جدًا بدقة 4K، ويمكن استخدامها لتسجيل مقاطع الفيديو بشكل احترافي للغاية. البطارية يحتوي هاتف Huawei Mate Xs 2 على بطارية جيدة بحجم 4,600 مللي أمبير، وهناك نسخة أكبر بحجم البطارية من 4,800 مللي أمبير، كما يتوفر هذا الحجم في الإصدار الذي يأتي مع ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 12 جيجابايت وذاكرة التخزين الداخلية بسعة 512 جيجابايت.

أداء الهاتف من جهة أخرى، يتميز هاتف Huawei Mate Xs 2 بأداء سريع وسلس في الألعاب الصعبة، ويمكن الاعتماد عليه لإنهاء المهام بسرعة دون أي بطء أو تأثير على أداء الهاتف عند الاستخدام وهو واحد من أفضل هواتف Huawei المتوفرة في أسواق الهواتف الذكية. واجهة المستخدم يأتي هذا الهاتف مع واجهة مستخدم Huawei HarmonyOS 2.0 المُتميزة.

تصميم Huawei Mate Xs 2

في التصميم، يأتي هاتف Huawei Mate Xs 2 بإصدارين مختلفين في الوزن والأبعاد، حيث تأتي النسخة الأولى الغير قابلة للطي بـ 255 جرامًا بينما تأتي النسخة الثانية القابلة للطي بـ 257 جرامًا، وهو فرق صغير جدًا وغير ملحوظ.

كما تأتي أبعاد الهاتفين على النحو التالي: النسخة الأولى بأبعاد (156.5 × 139.3 × 5.4 ملم) والنسخة الثانية بأبعاد (156.5 × 75.5 × 11.1 ملم).