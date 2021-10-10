أهم مميزات تطبيق فايبر .. وخطوات تسجيل الدخول عليه

يعد تطبيق فايبر من أشهر التطبيقات التي تستمح بإجراء المكالمات المجانية عبر شبكة الإنترنت، ويستخدمه الملايين من المستخدمين حول العالم، كما يوفر خدمة إرسال واستقبال الرسائل سواء كانت نصية أو وسائط ويمكن تحميله عبر الأجهزة المختلفة حيث يوجد منه نسخة للتحميل لأجهزة الأندرويد ونسخات الويندوز الحديثة وكذلك أجهزة الآيفون، ويأتي بالعديد من المميزات مثل سهولة مزامنة حجهات الاتصال وإجراء المكالمات بدون طلب إذن تسجيل بشكل مباشر كما يتيح إجراء مكالمات الفيديو، ويحتاج فايبر ضرورة إنشاء حساب خاص للمستخدم، واتصال دائم بشبكة الإنترنت وبحد أدني 3G أو اتصال واي فاي ثابت، وينتشر استخدامه في أوروبا الشرقية وبعض الدول العربية مثل العراق وليبيا، ونتعرف في التقرير التالي على مميزات تطبيق الفايبر وطريقة استخدام التطبيق وغيرها من المعلومات الهامة.

مميزات تطبيق فايبر

يأتي تطبيق فايبر بالعديد من المميزات التي تزيد من شعبيته وأصبح من أشهر مواقع التواصل الاجتماعي في وقت قصير ومن أهم ما يميز التطبيق ما يلي :

يسمح التطبيق بمزامنة الأجهزة الأخرى التي يستخدمها الفرد.

يمكن استخدام الملصقات وإرسالها خلال إجراء المحادثة بكل سهولة.

يتيح التطبيق إمكانية إرسال سالة صوتية بشكل مباشر.

يوفر فايبر إمكانية لعب بعض الألعاب التي تأتيي مع التطبيق.

صوت مكالمة فايبر تتمتع بالوضوح والصوت الواضح ويمكن إجراء مكالمة فيديو أيضا.

يتيح فايبر إمكانية متابعة النشرات الإخبارية وموجز الأخبار من خلاله.

يوفر إمكانية إجراء المكالمات الدولية كما يمكن إرسال رسائل خدمة للمستخدمين.

يمكن متابعة الدردشات والمحادثات بكل سهولة.

طريقة استخدام الفايبر

يمكن استخدام تطبيق فايبر لإجراء المكالمات الصوتية والفيديو وإرسال الرسائل المختلفة بكل سهولة عن طريق إتباع الخطوات التالية :